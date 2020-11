Whatsapp trabaja para crear un ‘Modo Vacaciones’

Whatsapp está trabajando en un ‘Modo Vacaciones‘ para crear una función que permita archivar conversaciones, para silenciarlas y dejarlas en este modo, aunque lleguen mensajes nuevos. La función estaría disponibles para dispositivos Android y iOS.

El ‘Modo Vacaciones’ permite archivar los mensajes de grupos de silenciados, para evitar que dicho grupo aparezca en la lista principal de chats cada vez que alguien envía un mensaje. De esta forma, el usuario ni lo escuchará, ni lo verá.

Todos los mensajes de los grupos silenciados y archivados permanecerán ocultos hasta que el usuario quiera. No aparecerán en ningún momento, excepto si entra en ese apartado. Una herramienta ideal para los que quieran desconectar y no saber nada de sus conversaciones durante unos días.

Esta nueva funcionalidad en realidad no es nueva ya que WhatsApp la probó en su versión beta en 2018 pero no llegó a ponerla nunca en funcionamiento. Aún se desconoce cuándo estará disponible, pero se espera que sea pronto.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.206.2: what’s new?

New banner to explain what’s the Vacation mode: the feature, available in a future update, allows to keep in the archive your chats when new message arrive.https://t.co/oNZfty9ds4

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 3, 2020