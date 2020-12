Alegatos sobre España VII/VII

Por C. Saizal

– I –

Mi querida España,

mi tierra templada de aristas cubiertas de hierbas y barros,

de cantos rodados, de arenas desiertas,

de picos tan altos, de valles y lagos,

de heridas abiertas…

Me duelen tus mares,

me cuestan tus penas,

me enferman tus quejas,

y en tus humedades respiro los aires de todos tus males…

Mi querida España,

mi tierra barrida con palos de escoba,

de historias y gloria,

de arte y de cante de viejas memorias…

Ya no sé quien eres,

ya no sabes nada de lo que te pasa,

no sabes qué fuiste,

qué hicieron tus gentes,

qué tuviste en la frente,

sin tiempo pasado,

sin tiempo vivido,

sin recuerdos ni memoria…

España no piensa,

saca su rejo de lo más hondo,

sube su pecho hasta sus cuernos, cabeza de toro encorvado,

saca el orgullo desairado a los cuatro vientos de los tiempos

que mantiene anclados al pasado,

y repite y repite historias lejanas y caducas,

repite chismes y agravios,

malentendidos y quimeras,

sin sueños,

sin memorias fieles a la Verdadera Historia.

España no piensa,

actúa por impulsos viscerales,

por capricho o por despecho,

por pulsiones oscuras movidas por ocultos miedos…

¡¡¡ Quién pudiera hacerla recordar !!!

¡¡¡ Quién pudiera hacerla reaccionar !!!

¡¡¡ Quién pudiera hacerla Pensar !!!

– II –

Mi querida España,

tu carácter activo se templó en muy distintos fuegos

que se avivan afanados a un pasado olvidado…

Alguien quiere sacar tajada de Mi España agraviada,

alguien sacude la piel del toro despertando al Infante,

alguien decide qué sube por tus venas minerales,

alguien esconde la mano después de azotarte,

alguien nos hace duales sin consultarnos a nadie.

Rabioso orgullo de estirpe pobre,

de arduo trabajo cuyo valor más fuerte y más grande

es el esfuerzo marcado de sol a sol,

de este a oeste y de norte a sur,

creando un altar al esfuerzo y olvidando pandereta y arte.

Ay! y yo que tanto suspiro por tus alegrías entre palmas y manzanillas!!!

Ay! y yo que tanto anhelo tus risas que nos alivien un poco la carga que nos aplasta!!!

Falta estás España mía de imaginación y de vida,

la cruel contienda con los tuyos te está mermando el pulso,

esa energía salvaje y soleada

desaparece bajo la capa espesa del miedo.

¿Por dónde te vienen las balas?

¿Por dónde te llegan las bombas que te explotan en la cara?

Creías tener herederos que cogieran gustosos el testigo,

creías que el poder concedido se correspondería con la máxima confianza

y al respeto por un legado que continuara mejorando tu ADN,

pero… cogiendo día a día mayor autonomía despreciaron la tutela

para saltar a tu espalda con nocturnidad y alevosía

y asestarte la traición, la deslealtad y la usurpación,

mintiendo hicieron grande el bulo,

manipulando consiguieron multiplicar su especie,

sembrando cizaña y contaminando la información

intentan instaurar el pensamiento único,

y crear la escisión, la ruptura, la independencia de tí,

pero quedándose con lo tuyo, lo nuestro, lo de Todos.

– III –

Mi querida España

toma de nuevo el poder a esos hijos mal avenidos,

que todavía estás viva,

que la herencia que pudieras repartir

tendrá que esperar a que te sobrevenga el fin.

Patria partida no es Patria muerta ni repartida.

Aquí todavía no se ha vislumbrado la línea de llegada,

el punto final.

Que no te fagociten malos hijos desagradecidos y perversos

a los que la ambición engañó antes de tiempo.

El futuro está por ver,

pero, de momento, te digo:

España, recupera el poder que unos pocos quieren arrebatarte,

pon orden entre todas las partes,

y no permitas que unos pocos se queden con lo que es de todos.

Trabaja por la unidad y la justicia,

porque somos muchos los que en tu seno nacemos y pacemos,

y a todos por igual nos debes amar.

Si se quedan sin nosotros,

si pierden las conexiones,

si tergiversan su historia,

si reniegan de sus vínculos,

si falsean su ADN,

si desprecian la verdad en busca de una identidad fingida

revestida de superioridad

y se resuelven en su lengua provinciana como universal,

España queda cortada, controvertida, reprobada y reducida.

La esquizofrénica propuesta,

generadora de un mal mayor,

conjunto de comportamientos adversos y sus consecuentes reacciones,

síntomas de enfermedad en el resto de sus miembros,

es un corte en un dedo que duele en todo el cuerpo,

es una herida infectada que contamina la sangre

y hace que estemos verdaderamente enfermos.

– IV –

Mi querida España,

si te sientes como yo, Patria abatida,

si te inmolas como yo, Patria aterida,

si te equivocas como yo, Patria esquiva,

mi confusión es tu signo de identidad,

mi aturdimiento es tu despiste generalizado,

como lagunas mentales,

como perdidas sombras en las sombras de la memoria.

Nada podrá retenerte como eras,

nadie sabrá de tus haces,

y ni siquiera tú misma darás cuenta de lo que fue y se fue.

Compañera impenitente de planes y dispendios

que pudieran resultar fructíferos o vanos,

de juegos inconfesables o altruistas gestas,

propuestas que se quedan en el aire

o realidades adversas que se diluyen en el tiempo sin tiempo,

que se desvanecen en la desmemoriada distraída mirada…

Hubo un lugar en el que quedar inmerso,

hubo un tiempo para la siembra y la recolecta,

hubieron luces y sombras,

hechos y proyectos,

realidades y sueños…

Hubieron altas miras y nobles heroicos hechos,

hubieron ideales que alcanzar en tiempos difíciles,

tiempos de duro trabajo y de esfuerzo, muchísimo esfuerzo…

Hubieron nuevas rutas que abrir, nuevas plazas que defender,

puestos que mantener para mayor gloria de Dios

y alimentar mejor a los hijos,

hubieron usos y abusos que nos hicieron crecer

y que forman parte, queramos o no, de nuestro ADN.

Todo nos conforma y nos constituye,

las pestes que dejan huella y los virus que nos debilitan,

las heridas, sus cicatrices, y la mutilaciones, sus minusvalías.

No debemos decir tacho este episodio y olvidemos quienes fuimos,

qué hicimos, qué pasó…

No debemos ocultar el horror o el dolor sufrido o causado,

también eso somos.

Aceptémonos, aprendamos, y mejoraremos lo que somos.

– V –

Mi querida España,

¿Podemos mirar al futuro sin rencores del pasado,

sabiendo lo bueno y lo malo que tenemos,

y qué podemos conseguir?

¿Cómo saber lo que le conviene a España?

¿Cómo dar con la receta que combine unidad con libertad,

respeto con diversidad, valor y amor,

lo que somos y lo que queremos ser…?

¿Cómo acertar en la elección del programa a seguir para restaurar la salud,

para combatir la degradación que está desarrollándose como un cáncer,

y que está minando nuestras instituciones, nuestra capacidad de convivencia,

que está mermando nuestra personalidad, nuestra productividad,

y que deteriora la calidad de vida de todos?

¿Qué vitaminas hay que tomar?

¿Qué combinado de exigencia y tolerancia?

“ Los errores se pagan”

¿Entiende esto España?

¿Asume los errores como propios, o echa balones fuera,

entre unos y otros,

empeñada en alimentar dos bandos donde la responsabilidad

nunca recae en uno mismo?

Los paños calientes son perjudiciales.

Las amargas medicinas no le gustan a nadie.

Pero…¿Tendremos cura?

¿Será este el principio de tu fin?

¿Será lento o sobrevendrá de súbito?

¿Qué podemos hacer?

¿Qué podemos aportar que alivie, mitigue y reduzca tu mal?

¡Ay, querida España!

¡Ay, querida tierra mía!

– VI –

Mi querida España,

aunque seas caprichosa y malcriada,

aunque pretendas cubrir tus vicios a costa de papá Estado y seguir mamando,

aunque sepas defraudar y mentir,

buscar subvenciones engañosas,

conseguir provechos inmerecidos por acciones inventadas,

aunque suspires por dar el pelotazo y creas en pajaritos preñados…

En fin, aunque se haya instaurado en tus fueros el chapuzas y el trolero,

queda una parte de ti, España, de noble Caballero Andante,

de hidalgo defensor de altas miras, de gallardía, de humanitaria rebeldía,

de coraje y valentía…

Apelo a ese espíritu humanitario, a esa capacidad de sacrificio solidario,

apelo al afán por lo bueno y lo necesario en cada corazón,

porque el germen que, de natural crece, no se malogre

contaminado por el virus circundante,

y que pueda crecer

y vencer

y sanar

y restaurar

nuestro Estado de Bienestar más generalizado y Social.

Con esa ilusión vivimos y trabajamos.

Con esa esperanza escribo estas páginas

que quiero transmitir en cualquier foro.

¿Hay alguien ahí?

– VII –

Mi querida España,

soy una voz anónima. Nadie, salvo los más allegados, saben de mí,

pero mi voz es la de muchísimos más, es lo que late, estoy segura,

en el fondo de cada español en estado saludable.

Animo a todos cuantos compartimos tierra y patria,

a los que tienen formación,

a los que tienen corazón,

a los que tienen alegría,

a los que tienen humor,

a los que hacen bien su trabajo,

a los deportistas de éxito y a los artistas,

a los que saben cocinar y a los que saben degustar,

a los que hablan y sienten nuestra lengua,

a los que viajan y a los que no salen de su casa,

a los extranjeros residentes y a los que nos visitan,

a los buenos profesionales y a los artesanos,

agricultores, albañiles, fontaneros, mecánicos,

sanitarios, estudiantes, creativos y funcionarios,

a los pequeños comerciantes y a los empresarios,

a los ancianos y jubilados,

a todos, todos, todos,

a todos les animo encarecidamente a manifestar nuestras bondades,

que no son pocas.

Actuemos en conciencia

transmitiendo lo bueno que tenemos a los cuatro vientos,

en nuestras manos está la responsabilidad de comunicar,

de mostrar nuestra verdadera realidad.

Podemos ser lo mejor y lo peor, pero, entre ambas opciones

hay un campo amplísimo de posibilidades

entre el sobresaliente y el muy deficiente.

A todos os llamo con esta voz,

y urge que entre todos los Aptos hagamos un coro

que se oiga muy alto y fuerte

y que nos haga sumar

y que nos ayude a mejorar a nuestra querida España.

Es justo y necesario.

Que así sea.

Amén

* Agente social