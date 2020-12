Alertan de ‘retornados’ que no se quieren hacer el test

La gerente del Hospital de La Palma, Mercedes Coello, alertó ayer en redes sociales sobre el hecho de que algunos estudiantes retornados con motivo de las vacaciones de Navidad, y a los que se les ha dado la posibilidad de someterse a una prueba PCR gratuita para prevenir contagios en el ámbito familiar, han rehusado realizarse esas pruebas o, incluso, ha habido casos en los que, contando con cita ya concedida, no han acudido a la misma.

En concreto, la principal responsable del único centro hospitalario de la Isla destacó que tanto el lunes como el martes, de las 10 personas convocadas para los test, ninguna asistió, aunque afirmó tener la esperanza de que “no surjan nuevos positivos entre los que, inexplicablemente, no se han realizado la prueba”, los cuales, dijo, “no han sido pocos”. “Por favor, sean conscientes de que es por el bien de todos. Muchos de los positivos actuales fueron captados así, ya que eran totalmente asintomáticos. Si entre todos no colaboramos, las cosas no podrán ir bien”, imploró.

Se trata de una medida que presentó el Área de Salud a principios del mes pasado, y sobre la que ha puesto el acento el director del referido departamento, Kilian Sanjuán, a fin de posibilitar que tengan lugar los reencuentros familiares tradicionales de estas fiestas con seguridad. Y frente a las dudas planteadas por algunos internautas tras el aviso de Coello, cabe recordar que se han habilitado dos números de teléfono para solicitar una cita hasta 48 antes de viajar: uno para los residentes en la comarca este (618 797 683) y otro para la vertiente oeste (618 798 253).

En lo referente a la procedencia, desde el Área aclaran que no se hace distinción sobre si los educandos o viajeros en general provienen de otra isla canaria o si, por el contrario, arriban de la Península o el extranjero. La iniciativa, junto a la Red Centinela, encargada del rastreo de los posibles contactos de los contagiados, supone una estrategia de refuerzo de la seguridad frente a la temporada estival en la que, como ya han advertido las autoridades sanitarias, se prevé una tercera ola de la pandemia, especialmente por la expansión que puede producirse en el entorno doméstico, donde se localizan en la actualidad la mayor parte de los casos detectados en España y en la comunidad autónoma.