Desestiman el recurso de la Esclavitud contra la sentencia a favor de las mujeres

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por la hermandad de la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna contra la sentencia dictada, en marzo del pasado año, a favor del grupo de mujeres que lleva 20 años luchando, con Teresa Laborda al frente, para poder formar parte de la hermandad. En aquella sentencia, el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife declaró la nulidad del artículo 1 de los Estatutos de la hermandad al considerar que la exclusión de las mujeres como socias vulnera los derechos fundamentales de igualdad, de no discriminación por razón de sexo y de asociación.

Ante este fallo, la Esclavitud presentó un recurso ante la Audiencia Provincial, que lo ha desestimado. “Fallamos desestimar el recurso de apelación formulado contra la sentencia dictada en el presente procedimiento; confirmando la sentencia recurrida, y concretando que debe suprimirse el genitivo “de caballeros” del artículo primero de los Estatutos de la asociación demandada, condenando a la misma a estar y a pasar por esta resolución y a abonar las costas del recurso”, recoge en concreto el fallo, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS.

“Estamos muy contentas porque nosotras al final, después de tanto años, nos tuvimos que poner en manos de la justicia, no nos quedó más remedio, y de momento nos ha dado la razón y estamos muy contentas”, valoraba ayer Teresa Laborda, quien, junto a un grupo de mujeres, presentó una demanda contra la Esclavitud y el Obispado por la negativa de dicha hermandad a que las féminas puedan ser integrantes de la misma, y que llegó a juicio el pasado enero.

“Creo que puede caber recurso, pero son dos sentencias, del ordinario y otro de la Audiencia Provincial, así que no sé qué van a hacer ellos… El tribunal les da la opción de recurso, pero tanto esta sentencia como la anterior son suficientemente claras. Ahora supongo que tenemos que estar a la espera de lo que ellos tengan pensado hacer…”, apuntó Laborda. “Ellos desde el principio lo que han hecho es dilatar y dilatar y dilatar -añadió. Creo que ha sido su única intención, pero con dos sentencias favorables no sé que pueden pretender si no es dilatar en el tiempo”. Sí es así, “por supuesto que seguiremos luchando y daremos los pasos que nos aconsejen los abogados”, destacó al respecto.

En caso de no querer recurrir más, “supongo que el siguiente paso sería que tendrían que cumplir la sentencia, y modificar el artículo 1, que es lo que siempre se ha pedido, porque siempre hemos pedido que se quitara lo que ponía “de caballeros”; y luego seguir el procedimiento para nuevos miembros, y cumplir con las normas que pone”, indicó.

Laborda también recordó que “el que podría mediar en este asunto, si quisiera, y que no ha querido hasta ahora, es el Obispo. Él podría haber frenado esto hace mucho tiempo y no lo ha hecho”.