El pacto del Cabildo de Fuerteventura, en el aire

Los consejeros del Cabildo de Fuerteventura Sergio Lloret, de Asambleas Municipales, y Marcelino Cerdeña, de Unidos por Betantancuria, no se han presentado al pleno que celebra este martes la corporación, lo que ha impedido al equipo de gobierno aprobar los presupuestos.

Las cuentas de 2021 han sido rechazadas con los siete votos de Coalición Canaria y los cuatro del Partido Popular, frente a los diez los consejeros del grupo de gobierno presentes en la sesión: siete del PSOE, dos de Podemos y uno de Nueva Canarias.

Por el momento, los consejeros Lloret y Cerdeña no han explicado los motivos de su ausencia en el pleno de los presupuestos y se desconocen las repercusiones que su gesto puede tener sobre la continuidad del equipo de gobierno del socialista Blas Acosta.

Lola García (CC): “Estamos dispuestos a sentarnos con el PP y escuchar”

La portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha asegurado este martes que su grupo está “dispuesto a sentarse con PP y escuchar” después de que el equipo de gobierno quedara en minoría al no presentarse dos consejeros al pleno de presupuestos.

La ausencia de los consejeros Sergio Lloret (Asambleas Municipales de Fuerteventura) y Marcelino Cerdeña (Unidos Por Betancuria) ha impedido al resto del equipo de gobierno del Cabildo (PSOE, Nueva Canarias y Podemos) aprobar las cuentas para 2021.

Tras el pleno, García ha comentado a los periodistas que esta situación “viene a demostrar que Blas Acosta no ha sabido buscar consenso ni siquiera entre los propios miembros del grupo de gobierno” y ha ironizado con que “el pacto que iba a cambiar toda Fuerteventura, en un tema tan importante, no han sabido ponerse de acuerdo para salir adelante”.

La portavoz nacionalista ha opinado que Blas Acosta debería “dimitir o someterse a una moción de confianza”, a la vez que ha criticado que el presidente majorero no haya explicado el motivo de la ausencia de los dos consejeros.

García ha señalado que, a partir de ahora, con un gobierno en minoría, CC debe sentarse y “ver qué es lo mejor para Fuerteventura y las personas que viven aquí y ahí siempre va a estar CC”.

Lola García se convirtió en la primera presidenta del Cabildo de Fuerteventura el 21 de junio de 2019 después de que su formación fuera la más votada en los comicios de mayo, aunque solo estuvo en el cargo hasta el 8 de julio, ya que una moción de censura entre PSOE, Podemos, NC y AMF convirtió al socialista Blas Acosta en el nuevo presidente de la Institución insular.

La situación en el Cabildo abre una nueva crisis de gobierno y posibilita un posible pacto entre Coalición Canaria (siete consejeros) y los cuatro del Partido Popular, aunque para alcanzar la mayoría haría falta la suma de un consejero más.

Por último, García ha reconocido que ya en la comisión de presupuestos del pasado jueves Lloret y Cerdeña no acudieron, “pero no pensábamos que no fueran a venir a los presupuestos”.

Por su parte, el portavoz del PP en el Cabildo majorero, Claudio Gutiérrez, ha precisado que su formación siempre ha sido un partido con vocación de gobierno y “lo sigue siendo, nunca hemos tenido las puertas cerradas con prácticamente ningún partido político en Fuerteventura”.

“Si hora se abre un escenario de una posible ruptura estamos dispuestos a escucharla, pero no vamos a estar mendigando ni entrando a formar un gobierno a cualquier precio”, ha apuntado.