Isla Calavera propone un intenso fin de semana de proyecciones en La Laguna

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera, que el jueves inició su Misión 2, despliega hoy y mañana una intensa programación en los Multicines Tenerife de La Laguna. La nueva edición de Isla Calavera mantiene su espíritu presencial, adaptado a las restricciones y medidas sanitarias frente a la COVID-19 con el fin de ofrecer un encuentro tan fantástico como seguro. El festival cuenta con el patrocinio del Gobierno regional (Canarias Cultura en Red), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre otros apoyos.

Una de las claves de la programación es la proyección de Baby, la nueva película de Juanma Bajo Ulloa, que pudo verse el jueves y también se exhibirá hoy, a las 18.00 horas, con la presencia del cineasta vasco, quien además ofrecerá el domingo (11.00 horas) una charla sobre su film.

También hoy y mañana, dentro de la Sección Oficial a concurso podrán contemplarse títulos como la antología de terror Vampus Horror Tales y lo nuevo de Kike Maíllo, Cosmética del enemigo; junto al filme uruguayo Al morir la matinée, una propuesta basada en el metacine del director Maximiliano Contenti. The Reckoning, lo nuevo del realizador británico Neil Marshall, y la coreana Península se hallan asimismo en la programación. Unearth, dirigida por John C. Lyons y Dorota Swies; The Owners, de Julius Berg; Come true, un thriller de ciencia de Anthony Scott Burns, y el slasher dirigido por John Hyams Alone completan los largometrajes de la Sección Oficial que se pasarán hoy y mañana.

En cuanto a los cortometrajes, figuran 17 obras a concurso, en su mayoría nacionales, con seis títulos de realizadores canarios, o producidos en las Islas. El homenaje a la saga Viernes 13; la proyección de El huerto del francés, de Paul Naschy, y el estreno del cortometraje documental La dama del fantaterror, sobre la actriz Helga Liné, realizado por Diego López, configuran también esta oferta de proyecciones. Lo mismo que, en el apartado documental también podrá verse Deodato Holocaust, que desglosa las bambalinas y entresijos de unos de los filmes de terror más polémicos de la historia, Holocausto caníbal, y su controvertido director, Ruggero Deodato.

Asimismo, se exhibe una selección de making of de algunas de las creaciones más memorables de la factoría del célebre Stan Winston. En el marco del acuerdo alcanzado con la Stan Winston School of Character Arts el programa incluye una exposición dedicada al artista, creador y supervisor de efectos visuales que da nombre a la escuela. La programación completa está disponible en la web del festival (www.festivalislacalavera.com) y en sus redes sociales.