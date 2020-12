Muere una niña de 11 años tras comer galletas hechas con un pescado venenoso

Pese a que en España no se consume, el pez globo es uno de los manjares más exóticos que se prepara en distintos países de Asia. Un verdadero placer culinario cuyo consumo fue prohibido hace tres décadas por el riesgo que suponía una neurotoxina que contiene este animalito, la tetrodotoxina (TXT), que es letal para los seres humanos. Tras décadas de prohibición, hace unos cuatro años algunos países levantaron el veto al conseguir criar peces globo no venenosos. De ahí que haya vuelto a consumirse, aunque no siempre se siguen las necesarias medidas de seguridad alimentaria.

Es lo que ha ocurrido en Buleleng (Bali). Una niña de 11 años ha fallecido después de haber ingerido unas galletas elaboradas con este pescado, y otra de cinco años está siendo tratada en el hospital de esta provincia indonesia por el mismo motivo.

