Reino Unido veta de nuevo a Canarias por los contagios en Tenerife

El sector turístico de Canarias recibió ayer un nuevo mazazo. Cuando parecía que las esperanzas para recuperar el mercado de invierno estaban más cerca que nunca después de que este miércoles el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, aprobara un decreto para que los test de antígenos convivieran con las pruebas PCR, el Ejecutivo británico retira a las Islas de la lista de destinos seguros ante el avance de la COVID-19, especialmente en la isla de Tenerife.

Así las cosas, desde las 4 de la mañana de este sábado, 12 de diciembre, todos los británicos que regresen a Reino Unido desde el Archipiélago tendrán que guardar 14 días de cuarentena. No obstante, este periodo podrá acortarse a cinco días a partir del martes 15, cuando entre en vigor la nueva norma Test to Release, que significa que los viajeros que lleguen al Reino Unido procedentes de un destino que no esté en la lista de corredores seguros (caso de Canarias) podrán optar por acortar el aislamiento a cinco días aportando un test negativo de COVID-19.

Así lo anunció ayer en Twitter el secretario de Transportes británico, Grant Shapps, en un mensaje en el que justifica la decisión por el “aumento de casos y test positivos semanales”. Reino Unido había incluido a Canarias en esta lista de lugares seguros el pasado 22 de octubre. Según los datos de ese departamento, la “positividad” por coronavirus en el conjunto de Canarias es del 7,1%, mientras que en Tenerife es del 8,8%. Curiosamente, el Gobierno británico considera a todo el Archipiélago en su toma de decisiones y no a cada isla por separado, cuya incidencia del virus es distinta. Algo que no hace con las islas griegas.

Esta decisión, además, no ha sentado muy bien a los operadores turísticos británicos, puesto que con esta medida se cierra el único destino de invierno para los británicos. El consejero delegado de la aerolínea easyJet, Johan Lundgren, indicó que se trata de una noticia “desalentadora” para los pasajeros que habían reservado vuelos hacia Canarias en las próximas semanas. “Entendemos que algunos clientes querrán alterar sus planes, por lo que continuaremos asegurando flexibilidad a aquellos que resulten afectados” por la decisión del Gobierno británico, agregó Lundgren. El director ejecutivo de la consultora de viajes The PC Agency, Paul Charles, afirmó que la exclusión de Canarias de los corredores seguros es “devastadora” para “miles de británicos que han reservado” sus vacaciones.