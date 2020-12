Sal y pimienta: el año más difícil de los estrellas Michelin

El sector de la restauración vive sus momentos más difíciles con la crisis sanitaria del coronavirus y los cierres y restricciones de aforo impuestos en estos meses -todavía continuarán cuando pasen las navidades- y con un futuro incierto con los ERTE que, de momento, se prolongarán pero que no serán eternos. Las consecuencias han afectado a todo el sector, desde el bar-cafetería gestionado por una unidad familiar hasta los Michelin, y es que Tenerife cuenta con cinco restaurantes y seis reconocimientos de la guía roja y no todos han abierto sus puertas. Sí están a pleno funcionamiento El Rincón de Juan Carlos, en Los Acantilados (Santiago del Teide), el Kabuki (hotel The Ritz Carlton-Abama, en Guía de Isora) y el NUB (La Laguna Gran Hotel), los tres con una estrella cada uno.

M.B (Martín Berasategui) y el japonés Kazan

De los otros dos, el M.B de Martin Berasategui y Erlantz Gorostiza, también en el Abama, está calentando motores para atender a su clientela a partir del día 15 de diciembre, mientras que el japonés Kazan, en la capital tinerfeña, todavía no tiene una fecha de apertura, aunque podría hacerlo este mismo mes. Según ha podido saber este periódico de fuentes de la guía, es probable que se mantengan los seis reconocimientos ya que solo se eliminarán de la guía aquellos que han anunciado su cierre. De momento habrá que esperar a la gala de presentación, que tendrá lugar el próximo día 14 de diciembre, de forma virtual, desde la Puerta del Sol de Madrid. Lo que sí parece es que habrá más restaurantes con el sello Bib Gourmand, que son aquellos que tiene una mejor relación calidad precio.

Premios de la Real Academia de Gastronomía

También la junta directiva de la Real Academia de Gastronomía, que preside Lourdes Plana Bellido, ha entregado sus premios nacionales, que este año cumplen su 45 edición, en un acto celebrado el pasado lunes en el Palacio de Santoña, en Madrid. En esta ocasión ha sido un único galardón: el Premio Especial a la Solidaridad de la Gastronomía Española que recogió José María Yzuel, presidente de Hostelería de España. Lourdes Plana señaló que “este premio es nuestra manera de dar las gracias y reconocer la enorme generosidad de tantos profesionales que han aparcado sus propios problemas para ayudar a los demás. No solo los grandes nombre de nuestra gastronomía, sino también aquellos que desde sus locales han querido aportar su granito de arena a esta crisis”.

Tiempos de caza en Nielsen y mano a mano en Donaire

Son tiempos díficiles pero la gastronomía no para. Nielsen, en el callejón del Combate de Santa Cruz, ofrece hasta el 7 de diciembre una semana de la caza (perdiz, ciervo y corzo), y Donaire, en el GF Victoria, de Costa Adeje, del chef Fran Expósito y el pastelero Jesús Camacho, la lían con Armando Saldanha el próximo sábado 12 de diciembre.

“Menosprecio” hacia la hostelería

Un total de once chefs españoles de los restaurantes con tres estrellas Michelin han levantado la voz esta semana en un debate organizado por la guía francesa, en el que han sido muy duros contra las diferentes administraciones nacionales y locales por la falta de “ayudas, empatía y sensibilidad” hacia el sector. Incluso se han sentido menospreciados durante la crisis sanitaria de la COVID-19 por los cierres y las fuertes restricciones de aforo a que han sido sometidos durante estos meses cuando han sido los primeros en adoptar medidas. Ahora piden ayudas para salir adelante.