Vacunando al IBEX 35

Puneet Vaswani

Mientras nos acercamos a las Navidades y al cierre de este incomparable año, dejamos atrás un mes de noviembre que podría considerarse histórico, caracterizado por las mayores subidas bursátiles protagonizadas por algunas plazas en décadas auspiciadas por el anuncio de vacunas efectivas contra la Covid-19. La renta variable avanzó, en primer lugar, con subidas para los índices norteamericanos S&P 500 y NASDAQ 100 del +10,95% y +11,10% respectivamente. Entre las bolsas europeas, podemos destacar el FTSE italiano sumando +23,05% o el CAC francés un +20,12%. En cuanto a los mercados emergentes, éstos avanzaron ligeramente menos, con subidas del MSCI Emerging Markets Index del +9,25%. Sin embargo, este índice incluye a China, Corea y Taiwán, tres de los mercados que han tenido un rendimiento positivo en lo que va de año, sin necesitar los anuncios de las vacunas como impulso.

Sin embargo, el índice que más destacó a nivel global fue el IBEX 35, firmando el mejor mes de su historia con un avance del +25,33%. El mayor rebote se dio el día que se anunció la efectividad de la vacuna (más de un 90%) desarrollada por Pfizer y BioNTech con una subida del +8,57% en una sesión. Así, sectores que habían estado altamente penalizados por la paralización de la actividad económica y con un vaticinio de futuro no muy alentador, registraron grandes avances durante el mes: Sol Meliá (+69,81%), IAG (+61,99%), Amadeus (+40,18%), los principales bancos (entre los que destaca BBVA y Santander, con subidas del +59,63% y +47,45%) y otras empresas de sectores penalizados como Repsol (+50,90%) y ArcelorMittal (+31,90%).

Los progresos en las vacunas han beneficiado enormemente a las bolsas y han transformado el sentimiento inversor, que es ahora muy positivo. El primer anuncio de eficacia, como hemos mencionado, lo lanzó el 9 de noviembre la estadounidense Pfizer, noticia que los mercados acogieron con una sesión histórica. La siguiente semana, concretamente el día 16, salía a la luz el éxito de la fase III de la vacuna de Moderna: una eficacia preliminar del 94,5%, divididas en dos dosis, lo cual no tuvo una implicación tan grande en los mercados como el anuncio de Pfizer, pero sí que ayudó a seguir impulsando las cotizadas más damnificadas. Posteriormente, AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford anunciaron que su vacuna puede prevenir un 90% de los casos de media, tras primeramente anunciar una efectividad del 70% (con la mitad de la dosis), noticia que no fue muy bien acogida por los inversores porque además admitieron haber excluido del estudio al grupo mayor a 55 años, castigando los inversores su cotización en esa sesión un -3,81%.

Todos estos avances han estado acompañados del esfuerzo de Bancos Centrales y Gobiernos para minimizar el impacto de la Covid-19 en la economía. Hablamos de los potentes paquetes de estímulo fiscal de los países, del Plan de Recuperación europeo, y de la coordinación de los bancos centrales para intervenir los mercados en apoyo de la deuda de gobiernos y empresas, más allá de inyectar ingentes cantidades de liquidez en los sistemas financieros para canalizar el crédito a familias y empresas a través de los bancos comerciales. Como saben, la bolsa anticipa siempre lo que previsiblemente ocurra en la economía real, pues bien, actualmente descuenta optimismo en este contexto de nueva normalidad, mientras los datos macro todavía son pobres, pero han cambiado de tendencia de cara a 2021.

Nos queda por delante el mes de diciembre, con las vacaciones correspondientes a la Navidad y fin de año, con las que mucha gente espera cerrar por fin este fatídico año. El consenso de analistas espera continuidad del rally presenciado al noviembre, con varios catalizadores posibles: la aprobación de un estímulo fiscal adicional en EE.UU. con la llegada de Biden al poder, un Brexit con acuerdo con la UE y la implementación sin fisuras del Plan de Recuperación para Europa. El año 2021 se presenta desafiante, los efectos de la crisis hay que remontarlos, si bien esperamos una recuperación progresiva de las economías y algo más de normalidad en nuestras vidas cuando gran parte de la población esté inmunizada gracias a las vacunas.

