Alerta por una columna de humo cerca del Capitolio

Un pequeño incendio sin consecuencias ha motivado la activación este lunes de las alertas en la sede del Congreso de Estados Unidos, blindado ya ante la inminente investidura del demócrata Joe Biden, que el miércoles tomará posesión como el presidente número 46 del país norteamericano.

En un “exceso de cautela”, la Policía del Capitolio ha alertado por la mañana de una “amenaza externa para la seguridad” y ha cerrado los accesos al edificio hasta que se esclareciese lo ocurrido. Las autoridades han evacuado a algunas zonas e incluso han recomendado permanecer lejos de las ventanas, informa la cadena de televisión CNN.

Un portavoz del servicio de Bomberos ha explicado que se trató del incendio de una tienda y que ha quedado extinguido. En este sentido, ha reconocido que la respuesta de los equipos de emergencia ha sido “muy mínima”, hasta el punto de poner en cuestión que se pueda hablar siquiera de “incidente”.

El asalto al Capitolio el 6 de enero, en plena sesión de certificación de los resultados de las elecciones de noviembre, ha derivado en un blindaje aún mayor de la zona de cara a la investidura de Biden. Unos 20.000 miembros de la Guardia Nacional vigilarán Washington, en un despliegue que ya es visible en las calles de la capital estadounidense.

JUST IN – Smoke rising behind the U.S. Capitol building. Emergency announcement playing at Capitol grounds. People who were on the grounds for the inauguration rehearsal have left.pic.twitter.com/JFNAVlIpUq

