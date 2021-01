Detenidos por la muerte violenta de Leyre, una niña de dos años

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una madre y a su pareja como presuntos autores de la muerte violenta de la niña Leyre, de dos años e hija de ella, en el barrio del Picarral, en Zaragoza.

Según fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar el jueves, a las 22.50 horas, en la calle María Sánchez Arbós. El Centro de Emergencias 112 recibió una llamada para alertar de que la menor se encontraba en una situación de gravedad.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de agentes, que pudieron comprobar el estado de la niña, que tenía “moratones por todo el cuerpo”.

Lamentablemente, la pequeña falleció mientras era trasladada en ambulancia al hospital.

“Toqué a la niña y estaba helada”

La madre de Leyre salió en busca de ayuda, según informó El Heraldo. “Al abrir, me encontré a esta chica con las criatura en brazos. Tenía los ojos abiertos, pero no respiraba. Toqué a la niña y estaba helada”, detalló al citado medio María Pilar Aguilar, que vive debajo del piso de los ahora detenidos.

“Le pregunté qué había pasado y me dijo que la pequeña se había caído y la habían metido en la bañera a ver si recuperaba el sentido. Me asusté mucho, porque me contó que el accidente se había producido por la mañana y no habían ido al médico”, indicó la vecina.

En estos momentos, la pareja está a la espera de pasar a disposición judicial y el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón investiga el supuesto asesinato.