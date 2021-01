El primer duelo entre Tenerife y Castellón servirá para alejarse de los puestos de descenso

El CD Tenerife vuelve tras el parón de Navidad para medirse al CD Castellón. ¿Quién hubiese dicho a principio de temporada que el cuadro de Castalia sería un rival directo de los blanquiazules a estas alturas de la temporada? La realidad de la tabla marca que los orellut y los blanquiazules solo están separados por un punto, por lo que la salvación es el objetivo de ambos.

Será un duelo cargado de necesidad, el primero de los dos que mantendrán en cuatro días, pues este miércoles se medirán en Copa del Rey en el mismo escenario. El equipo valenciano es decimoctavo y se presenta de nuevo en su feudo habiendo ganado en tres de los últimos cuatro partidos, incluso sin haber encajado gol en los dos últimos.

Los blanquiazules cerraron el 2020 con un convincente triunfo ante el Girona en el Heliodoro Rodríguez López (2-0). Fue un choque en el que se vio la mejor imagen del plantel chicharrerro desde la llegada de un Luis Miguel Ramis que tendrá que hacer cambios en el once inicial.

Para empezar no podrá contar con Nono y Alberto Jiménez, ambos sancionados. Además tiene molestias físicas Aitor Sanz, aunque el propio preparador aseguró ayer que las soporta bien. La buena noticia es que se recupera Gio Zarfino, aunque no parece que esté aún del todo apto para entrar de titular. El charrúa aún no ha debutado bajo las órdenes de Ramis, debido a la lesión sufrida en el derbi canario, que le ha tenido casi dos meses de baja.

Además, a la lista de bajas se unen los lesionados Ramón Folch y Jacobo González, además del mediapunta Borja Lasso, quien lleva sin jugar desde diciembre de 2019.

Es lógico pensar que Ramis mantendrá su apuesta y alineará a dos delanteros, en concreto a la dupla ofensiva formada por Fran Sol y Manu Apeh, quienes fueron las referencias en ataque en el último partido.

El técnico del Castellón, Óscar Cano, mantendrá el bloque de las últimas jornadas, por lo que no forzarán su recuperación ni Carles Salvador ni Jorge Fernández, y mantendrá como referencia ofensiva a Igor Zlatanovic.

Los antecedentes se posicionan a favor del cuadro local, ya que el equipo tinerfeño tan solo ha sido capaz de ganar dos veces en su historia en Castalia y la última data de hace más de 40 años.