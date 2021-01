Sal y pimienta: El Rincón de Juan Carlos, un espacio gastronómico para el futuro

El Rincón de Juan Carlos ha abierto ya sus puertas en el Royal Hideaway Corales, en Costa Adeje, tras 17 años en Los Gigantes, en Santiago del Teide. Los hermanos Jonathan y Juan Carlos Padrón, con sus respectivas mujeres Raquel Navarro y María José Plasencia, inician una nueva etapa en este hotel, donde antes estaba Maresía by Hermanos Padrón, para intentar batir sus marcas: una estrella Michelin y dos Soles Repsol. La alta gastronomía que ejecutan estos dos chefs se ve avalada también por una cava acristalada, escogida por sus mujeres, donde se aprecian joyas vinícolas muy valoradas por los gourmets.

Calidez y recuerdos del antiguo restaurante

La creadora de este nuevo espacio gastronómico ha sido la interiorista catalana Mercè Borrell, responsable, entre otros proyectos, del restaurante Lasarte de Martín Berasategui. Borrell ha sabido plasmar con acierto la calidez y el ambiente familiar que se respiraba en el restaurantes de Los Gigantes e integrarlo en un entorno de diseño como es el Royal Hideaway Corales, que ha sido galardonado como Mejor Hotel de Lujo en arquitectura y diseño en los World Luxury Hotel Awards. Borrell, muy cuidadosa con los detalles y recuerdos de esta familia, no ha olvidado colocar de manera destacada el símbolo del restaurante, una raíz, para tener presente sus orígenes, o envolver las lámparas del techo como si fueran las nubes de algodón creadas por el pastelero Jonathan. El restaurante tiene dos alturas, una gran cristalera para divisar el litoral y la La Gomera, además de un reservado junto a una buena selección de joyas vinícolas.

Madrid reconoce a los restaurantes centenarios de interés general

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, a propuesta del Área de Cultura, Turismo y Deporte, que dirige Andrea Levy, declarar a los restaurantes centenarios de Madrid espacios culturales y turísticos de especial significación ciudadana e interés general para la ciudad. Tradición, cultura y gastronomía son los ingredientes que distinguen a estos establecimientos. Entre los de este tipo que hay en la ciudad se encuentran Bodega de la Ardosa (1892), Botín (1775), Café Gijón (1888), Casa Alberto (1827), Casa Ciriaco (1887), Casa Labra (1860), Casa Pedro (1825), La Casa del Abuelo (1906), Lhardy (1839), Malacatín (1895), Posada de la Villa (1642), Taberna Antonio Sánchez (1787), Los Galayos (1894), La Bola (1870), Cervecería Santa Barbara (1815) y la Antigua Pastelería del Pozo (1830), entre otros .

Los hosteleros demandan al Gobierno

Alrededor de 700 hosteleros demandarán al Gobierno y a las CC.AA. en el Tribunal Supremo por pérdidas provocadas por el estado de alama, que cifran, de momento, en 55 millones de euros. Hasta ahora, hay más de 700 afectados en todo el país.

Las cartas de vinos, también digitales

Me pasó el otro día en un restaurante de Santa Cruz, pero parece que es una mala costumbre que empieza a arraigar. Una vez que se habían escogido los diferentes platos, pedí que me trajeran la carta de vinos, ya que no se incluye en la web o en el código QR. La respuesta del camarero fue que no la tenían digitalizada, pero que podía aconsejar las propuestas en función de las tres DO más conocidas. Una lástima. La carta de vinos pone en valor al restaurante y es tan importante como los platos. Y una buena referencia para elegir en función de los gustos y los bolsillos.