Trump presionó al Gobierno de Georgia para que “busque” votos

El intento de Donald Trump por maniobrar dentro y fuera de la legalidad -y de la democracia- para darle la vuelta a los resultados electorales del pasado 3 de noviembre no termina. El todavía mandatario estadounidense evaluó invocar la ley marcial para anular los comicios (aunque después lo negara) y ha utilizado a numerosos altos cargos y miembros del Partido Republicano que lo han acompañado en sus cuatro años como presidente para impulsar más de medio centenar de iniciativas judiciales, todas fracasadas.

A mitad de diciembre, por ejemplo, el Tribunal Supremo rechazó una demanda impulsada por el fiscal general de Texas para anular los resultados electorales de cuatro Estados clave en la derrota de Trump (Georgia, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin). Pocos días antes, frenó otro intento en la misma dirección, esta vez desde Pensilvania.

Pero es fuera de los márgenes de la legalidad donde Donald Trump ha pretendido dar la puntilla a la democracia estadounidense. La última maniobra trascendió ayer, a días de que Joe Biden tome posesión de su cargo. En una conversación, el presidente saliente pidió al secretario de estado de Georgia (y máxima autoridad electoral), Brad Raffensperger, que buscara los votos necesarios para anular la victoria de los demócratas en ese estado. “Mira, lo que quiero es que busques los 11.780 votos, que es uno más de lo que tenemos, porque ganamos ese estado”.

El rotativo capitalino publicó este domingo en su web extractos de audio de una conversación de más de una hora entre Trump y Raffensperger, la máxima autoridad electoral de Georgia y que, como el gobernante, pertenece al Partido Republicano.

En la conversación, Trump halagó a Raffensperger para, luego, rogarle que actúe y, ante su negativa, le amenazó con llevarle ante la Justicia y presentar cargos criminales en su contra, al mismo tiempo que le avisó de que estaba corriendo un “gran riesgo” al no aceptar sus peticiones. “La gente de Georgia está enfadada, la gente del país está enfadada (…) Y no hay nada malo en decir, ¿sabes? Creo que te han fallado los cálculos”, se oye decir a Trump en una de las grabaciones de The Washington Post. Ante ello, Raffensperger respondió: “Bueno, señor presidente, el desafío que usted tiene es que sus datos están mal”.

En otro momento de la conversación, Trump fue más directo y dijo: “Mira, lo que quiero es que busques los 11.780 votos, que es uno más de lo que tenemos, porque ganamos ese estado”. Trump usó esa cifra porque Biden le ganó por 11.779 votos en el estado sureño de Georgia, que contribuye con 16 votos al Colegio Electoral, el órgano encargado de elegir al presidente de EEUU.