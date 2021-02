Díaz Estébanez no informa al Parlamento de su contacto estrecho con un positivo en Covid… ¡Y encima se queja en Twitter!

El diputado de Coalición Canaria José Alberto Díaz-Estébanez, que en su momento llegó a comparar los cambios en democracia con “limpiezas étnicas”, confirmó este domingo en Twitter que el viernes no informó al Parlamento de Canarias de que el pasado lunes mantuvo un contacto estrecho en un programa de televisión con una persona positiva en Covid-19, el comentarista Gonzalo Castañeda, porque el rastreador que le comunicó su situación le dijo que no había que “dar cuenta a nadie más”. No hubiera estado de más, teniendo en cuenta que el parlamentario de CC participó en dos sesiones del pleno de la Cámara, el martes y el miércoles, y en dos comisiones parlamentarias el viernes.

Canarias Ahora apunta que mientras que el concejal de Santa Cruz Carlos Tarife (PP), también presente, puso inmediatamente en conocimiento del alcalde, José Manuel Bermúdez, que estuvo en contacto estrecho con un positivo en Covid-19, lo que además propició la suspensión del pleno municipal, Díaz-Estébanez se limitó a abandonar la comisión de control de Radio Televisión Canaria (RTVC) al recibir la llamada del rastreador, quien le aseguró que tenía que permanecer en confinamiento domiciliario, según indicó el propio parlamentario en la red social. “Tras una larga, detallada y muy amable explicación del rastreador sigo exacta y estrictamente sus instrucciones”, escribió.

El diputado de CC decidió, antes de irse a casa para cumplir con el confinamiento domiciliario, hacerse una PCR en un laboratorio privado. “A pesar del absurdo cambio del protocolo en que NO te hacen la PCR en el momento que te comunican el riesgo, sino al final del periodo de 9 días desde el contacto (¿por ahorrarse 4 duros?), acudo por mi cuenta a realizarme una prueba (el laboratorio me pilla de camino a casa”, detalló.

Tras lo ocurrido, llegaron las quejas de José Alberto Díaz-Estébanez en Twitter al considerar que no tiene que “dar explicaciones públicas en temas íntimos como la salud, que además puede afectar a terceros”.