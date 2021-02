Jóvenes canarios sin mascarilla se enfrentan al personal de seguridad de un centro de ocio

Varios jóvenes canarios han protagonizado una pelea en un centro de ocio en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, tal y como se recoge en un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales.

El enfrentamiento con el personal de seguridad se ha producido al negarse a usar la mascarilla en el interior del establecimiento, según informa Canarias7. Los implicados en el incidente fueron posteriormente desalojados del local.

Pelea hoy en el Botánico, en Maspalomas. Son canarios, no será noticia. Con esta escoria convivimos día a día y en todas nuestras fiestas, donde no es noticia que pase algo igual SIEMPRE. Si fuera inmigrante, tendrías la noticia en todos lados. No se dejen comer la cabeza. pic.twitter.com/0yQXC1e0AQ

— Carlos Herrera 🇮🇨 (@Piletillas) February 7, 2021