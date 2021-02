Riada por el colapso de un glaciar: se temen cientos de muertos en India

Los servicios de Emergencia y Rescate de India han confirmado que al menos nueve personas han muerto como consecuencia de la enorme riada ocurrida a primera hora de este domingo en la región del Himalaya a causa del desprendimiento de un glaciar, y que podría haberse cobrado las vidas de más de un centenar de personas, según los peores pronósticos de las autoridades.

El incidente ha ocurrido en la localidad de Chamoli, estado de Uttarajand, donde el desprendimiento ha provocado el desbordamiento de los ríos Alaknanda y Dhauliganga.

El súbito crecimiento de las aguas se ha llevado por delante a cientos de personas de las zonas circundantes y causado graves daños en la central eléctrica de Rishiganga. Los representantes del proyecto han confirmado que, de momento, son incapaces de encontrar a 150 empleados, según el director de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF), Ridhim Aggarwal, a la cadena india NDTV.

#Uttarakhand_Disaster: #glacier-related disaster. Glacial Lake Outburt Flood (GLOF), same was witnessed in Kedarnath in 2013. More info awaited. #RishiGangaPowerProject destroyed. #Chamoli #PrayersForUttarakhand pic.twitter.com/9iSsptruFi

— Utkarsh Singh (@utkarshs88) February 7, 2021