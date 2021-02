Sanidad notifica 189 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica hoy 189 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 39.840 con 6.063 activos, de los cuales 86 están ingresados en UCI y 281 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de dos personas: un varón de 64 años en Gran Canaria y una mujer de 84 en Tenerife, asociada a un brote familiar. Ambos permanecían ingresados, padecían patologías previas y habían experimentado empeoramiento clínico.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 51,04 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 109,97 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 74 casos con un total de 16.692 casos acumulados y 2.249 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 16.332 casos acumulados, 90 más que el día anterior y 3.341 activos. Lanzarote suma 12 nuevos casos con 4.364 acumulados y 285activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 1.577 casos acumulados con 11 casos más que la jornada anterior y 152 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 383 acumulados y 15 casos activos; El Hierro suma dos nuevo casos, por lo que sus acumulados son 283 y sus activos son 19 (16 migrantes y tres autóctonos). Estos datos se están depurando, motivo por el cual no figuran recogidos así en el registro estadístico, que se actualizará en los próximos días. Por último, La Gomera se mantiene en los 209 acumulados al no registrar nuevos contagios y sus activos son dos.

Hasta hoy se ha realizado un total de 857.885 pruebas PCR en las Islas, de las que 2.700 se corresponden al día de ayer.

Brote en una residencia de Gran Canaria

En cuanto al brote de coronavirus detectado a principios de febrero en una residencia de mayores de Gran Canaria, la Consejería de Sanidad informa de que este sábado, día 20, se realizó un nuevo cribado en la planta afectada. De estas pruebas realizadas a 52 residentes y 54 trabajadores solo se ha detectado el un positivo de un trabajador, que ya se encuentra en aislamiento según el protocolo establecido.