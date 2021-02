Crisis migratoria

Torres sigue esperando la respuesta de Ayuso a la petición de solidaridad territorial ante la inmigración

"No es ni coherente ni serio que haya aquí partidos políticos que digan que Canarias no puede ser una cárcel y que no se puede quedar aquí toda la inmigración y, a la vez, estén diciendo en el Congreso que no pueden llegar inmigrantes irregulares a la Península", aseveró Torres