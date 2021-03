Andrés Orozco: “El cáncer colorrectal se cura en el 90% si se coge de manera precoz”

Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, una patología que afecta cada año a más de 1.500 personas en las Islas, siendo el cáncer con mayor incidencia en Canarias, seguido del de mama, próstata y pulmón. El Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) estima que durante el año 2020 el tumor colorrectal fue el más diagnosticado en ambos sexos, unas 25.000 personas en España.

Además, es el segundo tumor más frecuente en varones, después de la próstata, y el segundo en mujeres, después del de mama, y supone el 15,3% de todos los tumores diagnosticados en 2020. Asimismo, es la segunda causa de muerte por cáncer en las Islas, solo por detrás del de pulmón.

Por tanto, el presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Orozco, insiste en la importancia de realizar un cribado de muestra oculta de sangre en las heces y pide al Servicio Canario de la Salud que acelere los cribados masivos a la población de más de 50 años para detectar de forma precoz el mayor número posible de casos.

“Es un cáncer que, cogido a tiempo, en el 90% de las ocasiones se puede curar, por tanto, la prevención es clave”, señaló. Igualmente, “tenemos la suerte de que la prevención de este tumor se hace de una manera muy sencilla, en una prueba que tiene un coste de entre 2 y 4 euros, y que consiste en recoger una muestra de heces y llevarla al Centro de Salud para su análisis. ¡Así de sencillo!, y una vez analizada, si no hay sangre puedes hacer una vida normal, porque no se ha desarrollado”.

El presidente de la Junta Provincial de la AECC recuerda que “las pruebas diagnósticas son, en algunas ocasiones, incómodas, dolorosas o caras, y, en este caso, no lo es, es una prueba muy sencilla, que la población diana, que somos todos los que estamos entre 50 y 69 años, deberíamos hacernos de manera recurrente”.

Orozco recordó que el programa de cribado de cáncer de colon y recto en nuestra comunidad “está implantado desde hace tiempo por la sanidad pública y está activo, aunque la pandemia lo ha retrasado”. Pero insistió en que “el problema es que el llamamiento no llega a toda la población diana, y todos no acuden”.

En este sentido, aseguró que Tenerife y Gran Canaria “son donde menos cobertura de cribados hay, y afortunadamente en las islas no capitalinas hay una mayor cobertura. Allí, el Servicio Canario de la Salud invita a las personas de entre 50 y 69 años a que se hagan la muestra de sangre oculta en heces, pero esta prueba no está generalizada en toda la población de Canarias”, lamentó.

La AECC ha mantenido reuniones con las autoridades canarias para acelerar estos cribados. “Es muy importante y ahorraría costes económicos, sufrimiento y salvaría vidas. Hemos visto su firme voluntad y esperamos que en 2024 Canarias consiga tener una cobertura del 100% de toda la población para esta prueba”, explicó.

Los programas de cribado han demostrado que son capaces de disminuir la mortalidad entre el 30% y el 35%. La prueba de diagnóstico precoz de cáncer de colon y recto consiste en un sencillo test de sangre oculta en heces, mediante una sola toma, que se realiza en casa. Una vez tomada, se entrega en su centro de salud para ser analizada.

En el caso de que dé positivo, el paciente será citado para realizarse una colonoscopia y así verificar el motivo del sangrado. “Esa sería la segunda fase. Está demostrado que solo entre un 5 y un 10% de las pruebas salen positivas, en ese caso es cuando se activaría el protocolo y se realizaría una colonoscopia, pero en el 90% restante, la prueba empieza y termina con la muestra de heces, por lo que es una pena que la población no sea llamada o, si lo es, no acuda”, manifestó.

La prevención, básica

Por este motivo, hizo un llamamiento al sentido común de la población diana de riesgo. “Con la salud no se juega, y si tienes entre 50 a 69 años y no te ha llamado el Servicio Canario de la Salud, debes acudir al centro de salud y decir que quieres hacerte la prueba de sangre oculta”, recordó. “La prevención es básica, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, en primer lugar, acudiendo a las pruebas de cribado”, añadió.

Otro de los puntos destacados para prevenir este tipo de patologías es incidir en los hábitos de vida saludables, evitando el tabaco, el alcohol, el sobrepeso y la comida basura. Orozco indicó que “los investigadores que han estudiado este tipo de cáncer afirman que es de los que tiene una mayor relación con los hábitos de vida que lleve una persona. El tabaco, el alcohol, la vida sedentaria y la mala alimentación son muy malos amigos para nuestra salud. Tenemos que alejarnos del tabaco, intentar hacer algún tipo de ejercicio ante las preocupantes cifras de obesidad y sobrepeso de la población de Canarias. Luego tenemos que intentar comer sano, que no es sinónimo de comer caro, buscando las verduras, las frutas, el pescado y algo de carne, y hacer una comida variada y sana”, destacó Orozco.