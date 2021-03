Bases del sorteo de dos premios de Iberostar Selection Anthelia por el Día de la Mujer

Canaria de Avisos, S.A. (en adelante DA) organiza un sorteo con el objetivo de premiar a sus lectores. El sorteo se realizará a través de una publicación en la página de Facebook de Diario de Avisos.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento: El responsable del tratamiento de sus datos es CANARIA DE AVISOS, S.A. – A38011623

Avenida Principal Dársena Pesquera – Edificio Plató del Atlántico – 38180 Dársena Pesquera (Santa Cruz De Tenerife)

Teléfono: 922 272350

Web: diariodeavisos.elespanol.com

email: administracion@diariodeavisos.com

Finalidad: Los datos personales aportados y obtenidos a lo largo de la relación mantenida con DA, incluidas las imágenes, serán utilizados para la adecuada organización y gestión administrativa del sorteo. El participante presta su consentimiento para el tratamiento de los mismos.

La aceptación del premio por los ganadores implica el otorgamiento expreso de la autorización a DA para utilizar su nombre y apellidos, así como su imagen, en cualquier actividad pública o de difusión relacionada con el presente sorteo, sin que por ello tenga derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno diferente de la entrega del premio. La negativa implicará la renuncia automática del premio.

Esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que DA y otras personas físicas o jurídicas a las que DA pueda ceder los derechos de explotación sobre las fotografías, o partes de las mismas, en las que aparezca, podrán utilizarlas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.

La autorización abarca la totalidad de usos que puedan tener las fotografías, o partes de las mismas, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.

Las imágenes serán conservadas con tiempo indefinido, sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen esta autorización podrá ser revocable en cualquier momento. La revocación del consentimiento no afectará a la licitud de los tratamientos realizados con anterioridad a la revocación.

Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados y garantiza la veracidad de los datos aportados.

Legitimación: La base jurídica del tratamiento de datos personales es el consentimiento del interesado.

Destinatarios: Sus datos serán cedidos a Iberostar Hoteles & Apartamentos para la correcta gestión de sorteo y para ponerse en contacto con los premiados, así como con terceras empresas o entidades colaboradoras cuando resulte indispensable para la participación en el sorteo, así como a los organismos obligados por Ley.

Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación o revocar el consentimiento en la dirección arriba indicada.

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos al final de las presentes bases.

REQUISITOS

Los requisitos para participar en el sorteo son las siguientes:

– Seguir las instrucciones que se indican en la publicación de Facebook en la que se enlazan estas bases.

– Cada persona que de me gusta a la publicación podrá participar una sola vez.

CONDICIONES DEL PREMIO

Se sortearán DOS PREMIOS y cada uno consiste en UNA (1) noche en el Iberostar Selection Anthelia para, como máximo, 2 adultos + 2 niños con entrada 06.03.2021 y salida 07.03.2021, incluyendo dos (2) almuerzos, una (1) cena y un (1) desayuno por persona en habitación Doble Vista Jardín.

La inscripción para el sorteo se mantendrá abierta entre el 2 de marzo de 2021 y el 5 de marzo de 2021, a las 10:00am (hora de las Islas Canarias). Fuera de esas fechas y horas ningún registro se tomará en consideración.

Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir el sorteo, este hecho se notificará a todos los participantes a través de las redes sociales de Diario de Avisos.

Los ganadores se escogerán el día 5 de marzo de 2021 a las 12:00 haciendo uso de la aplicación EASYPROMOS.

Canaria de Avisos, S.A. comunicará a los ganadores cómo y cuándo hacer la recogida de los PREMIOS que se entregarán en las instalaciones de Diario de Avisos. Los datos necesarios que se deberán facilitar antes de la recogida son los siguientes: Nombre y apellidos del ganador DNI

Ninguno de los PREMIOS o sus componentes podrá ser canjeado por su valor en metálico. Tampoco podrán ser cedidos a personas diferentes de los ganadores del sorteo, ni disfrutados, sólo por los ganadores del sorteo y acompañantes que estos decidan.

Los ganadores, así como sus acompañantes, deben llegar a las instalaciones de Iberostar Selection Anthelia por sus propios medios.

En caso de que alguno de los participantes o suplentes premiados no aceptasen su PREMIO con las condiciones de estas bases ese premio quedará desierto.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

CANARIA DE AVISOS, S.A. – A38011623

Avenida Principal Dársena Pesquera – Edificio Plató del Atlántico – 38180 Dársena Pesquera (Santa Cruz De Tenerife)

Teléfono: 922272350

Web: diariodeavisos.elespanol.com

Correo-e: administracion@diariodeavisos.com

DA informa que los datos que nos facilita van a ser tratados por DA y que los distintos tratamientos se encuentran recogidos en el Registro de Actividades de Tratamiento de DA. cumpliendo lo establecido en el RGPD.

¿Para qué utilizamos tus datos personales?

Los datos aportados, así como las imágenes captadas a lo largo de la relación serán tratados con la finalidad de realizar un correcto sorteo, así como el seguimiento del mismo por parte de las imágenes compartidas por los ganadores.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

La legitimación para el tratamiento de tus datos por parte de DA se basa en el consentimiento del interesado. Este tratamiento está sujeto a un consentimiento previo, de tal forma que si no facilita los datos personales solicitados no será posible su participación en el sorteo.

¿Por cuánto tiempo conservamos tus datos?

Los datos personales serán conservados mientras resulten necesarios para la finalidad del tratamiento y, en todo caso, durante los plazos previstos por la legislación vigente.

Las imágenes serán conservadas con tiempo indefinido, sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen esta autorización podrá ser revocable en cualquier momento. La revocación del consentimiento no afectará a la licitud de los tratamientos realizados con anterioridad a la revocación.

¿Qué tipo de datos tratamos?

DA trata los datos facilitados directamente por los participantes. Las categorías de datos que podemos gestionar son los detallados a continuación:

Datos de identificación

• Dirección electrónica

• Teléfono

• País

• Fecha de nacimiento

• DNI en el caso de los ganadores

• Otros datos suministrados por el participante

¿Quién puede facilitar datos?

Sólo los mayores de 18 años pueden facilitar datos.

El candidato garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a DA y declara que es mayor de 18 años, y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.

En el caso que nos facilites datos de terceras personas manifiestas contar con el consentimiento expreso de las mismas y te comprometes a trasladarle la información que te facilitamos en estas bases, eximiendo a DA de cualquier tipo de responsabilidad. No obstante, DA podrá llevar a cabo verificaciones para constatar que el tercero ha sido informado adoptando las medidas de diligencia establecidas en la normativa de protección de datos.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos tratados por DA serán comunicados, cuando sea estrictamente necesario y conforme a lo previsto en la legislación vigente a uno o varios de los destinatarios indicados a continuación, siendo la lista meramente informativa y no excluyente:

Iberostar Hoteles & Apartamentos

• Terceros de confianza con los que DA tiene firmados contratos de encargo del tratamiento.

• Colaboradores del sorteo.

Las imágenes podrán ser accesibles a terceros a través de los métodos de publicación.

¿Qué derechos te asisten y cómo puedes ejercitarlos?

Como interesado puedes ejercer los siguientes derechos ante DA.:

a) Acceder a tus datos personales: obtener confirmación sobre si se están tratando tus datos e información y sobre el concreto tratamiento

b) Rectificarlos cuando son inexactos o incompletos

c) Solicitar la supresión o cancelación de tus datos cuando, entre otros motivos hayan dejado de ser necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

d) Oponerte en cualquier momento a que tus datos personales sean objeto de tratamiento.

e) Pedir la limitación del tratamiento de sus datos cuando se den alguna de las condiciones previstas en la normativa

f) Solicitar la portabilidad de tus datos: derecho a recibir los datos que has facilitado en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, o a que sean transmitidos directamente a un tercero en los supuestos establecidos en la normativa vigentes

g) Impedir ser objeto de decisiones automatizadas: derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o que te afecte significativamente de modo similar.

h) Retirar el consentimiento otorgado, cuando el tratamiento se base en el consentimiento, sin que ello afecte la licitud del tratamiento de tus datos durante el periodo anterior a que se haga efectiva la revocación.

Puedes ejercer tus derechos mediante un escrito en el que indique el derecho que deseas ejercitar y acompañado documento acreditativo de tu identidad y dirección postal o electrónica a efectos de notificación.

Esta solicitud puedes realizarla:

Por medio de correo postal dirigido a: DA.

Presencialmente: presentando tu solicitud firmada y por escrito las instalaciones de DA.

Por correo-e firmado en la siguiente dirección: administracion@diariodeavisos.com

DA deberá contestar la solicitud de ejercicio de derechos en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. Le informaremos de cualquier prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud indicando los motivos de la dilación.

Asimismo, sin perjuicio de otros recursos, tienes derecho a reclamar ante la Autoridad de Control competente (Agencia Española de Protección de Datos) cuando consideres que DA. ha vulnerado los derechos que la normativa de protección de datos te reconoce en www.aepd.es

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en el presente sorteo supone la aceptación íntegra de todas las cláusulas incluidas en las bases de este.