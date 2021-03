Benito Pérez Galdós ‘regresa’ al Instituto de Canarias con su gran exposición

Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843- Madrid, 1920) regresa al Instituto Cabrera Pinto de La Laguna, en el que se examinó de Bachillerato en 1862, a través de la exposición que recorre sus mil caras de hombre genial y polifacético, más allá de su condición de escritor universal. Benito Pérez Galdós. La verdad humana ofrece hasta el 15 de agosto un recorrido por la obra del autor canario y su tiempo, manuscritos y retratos, lecturas y estudios, y hasta fotografías, pinturas, mobiliario o colecciones privadas, para mostrar casi 200 piezas de distinta procedencia.

Galdós se examinó de Bachillerato en La Laguna el 3 de septiembre de 1862 y aprobó con un sobresaliente, pero jamás recogió el título, una irónica y “gran suerte”, porque el Instituto lo mantuvo como legado histórico. “Por primera vez lo podremos enseñar al público”, celebró ayer el comisario de la muestra, galdosista y catedrático emérito de Literatura Española, Germán Gullón, quien estuvo acompañado por el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, y otras autoridades.

RENOVAR LA NOVELA

La exposición se aproxima a un escritor que renovó la novela española del siglo XIX e influyó en autores posteriores como Juan Ramón Jiménez, García Lorca o Aleixandre, pero además traspasó las fronteras de la novela, porque fue dramaturgo, editor, músico, pintor, periodista, cronista extraordinario o diputado en las Cortes. Tocaba el piano y la armónica y ofrecía conciertos con un sobrino; pintó cuadros “pequeños y preciosos” con Antonio Maura, un “gran amigo” suyo que acabaría siendo presidente del Gobierno, y fue un buen parlamentario, aunque tímido, de corte liberal y luego republicano.

“Era un escritor político extraordinario. Sus crónicas sobre el regionalismo, por ejemplo, sirven para hoy. Si cambias regionalismo por autonomías, te percatas de que los problemas de entonces permanecen”, manifestó Gullón. “Todo esto va en contra de lo que se ha solido pensar sobre Galdós. Recorrió Europa, visitó las casas de Shakespeare y Dante, leía y hablaba inglés y francés, algo sabía de alemán… Estaba inserto en la literatura y la cultura europeas”, aseveró.

MAESTRÍA NARRATIVA

Galdós produjo una obra literaria entre 1881 y 1888 que “jamás” se ha vuelto a escribir en Europa, resaltó Germán Gullón, que por sí sola convertirían en famoso a su autor, no solo por las historias tratadas, sino también por las técnicas empleadas, producto de una maestría narrativa que en nada es inferior a la de Miguel de Cervantes. Sin embargo, a partir de 1878 nunca más fue traducido. Su novela Doña Perfecta se pudo leer en todos los idiomas europeos, pero sus mejores obras de aquel periodo fueron ignoradas. “Esta exposición contiene la primera traducción al inglés de Fortunata y Jacinta. En 1986. Siglo XX. Galdós no tiene entonces esa proyección internacional. ¿Por qué? No lo sé. Es algo que todavía estamos averiguando”, lamentó el comisario de la muestra.

Gullón entiende que el hecho de que no recibiera el premio Nobel de Literatura en 1912 responde a que la propia Academia sueca solo concedía entonces el galardón a escritores “idealistas”, como Echegaray (1904). A este respecto, también cabe señalar que la “extrema derecha” española envió cartas a la Academia que trataron de perjudicarlo, pero no llegaron a ser leídas al estar escritas en español.

La exposición, que ya se mostró en 2020 en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, a la que acudieron 70.000 personas, y continuó en la Casa Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, está organizada por el Gobierno regional, la Biblioteca Nacional y Acción Cultural Española, con la colaboración del Cabildo grancanario. Abarca los episodios más relevantes de la vida de Galdós hasta su muerte en Madrid, cuando el pueblo madrileño le rindió un homenaje multitudinario a quien había dado cuenta de sus costumbres y su idiosincrasia plural y mestiza.