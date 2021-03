Bermúdez (CC) pide poner fin a la “indignidad” del centro de Las Raíces

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y secretario de Políticas Insulares de Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez, visitó ayer el campamento provisional para inmigrantes de Las Raíces, situado en el Rodeo Alto (La Laguna). Su presencia, según dijo, era a título particular, y tras hablar con algunos de los internos en el recurso, así como ver las instalaciones desde el exterior -dado el hermetismo que caracteriza al complejo-, señaló que “la indignidad de este conglomerado de carpas pide a gritos que no continúe abierto ni un día más”. Y lanzó un mensaje al Gobierno central: “El Estado debe cerrarlo, en primer lugar, y redistribuir a estas personas en alojamientos en condiciones en el resto del territorio español”, incluyendo al Archipiélago “con la solidaridad que nos toque”.

Respecto a las condiciones en las que permanecen los usuarios del recinto, que ya superan el millar, indicó que “no se está a la altura humanitaria de las circunstancias”, para luego manifestar haberse quedado “impactado” por cómo está dispuesto el modelo de acogida, con cerca de 50 inmigrantes en cada carpa, “donde me han trasladado que tienen frío, que la comida no es buena y que la disciplina en su interior es casi militar”. Y, considerando esta situación, declaró entender que “todos los días” acaben recalando en las calles de la capital tinerfeña varias “personas que bajan de Las Raíces, precisamente porque no quieren estar aquí”.

“Ahora comprendo que algunas de estas personas prefieran pernoctar en las calles o en las inmediaciones de los recursos sociales del Centro Municipal de Acogida (CMA) o en el provisional del Pancho Camurria, donde cada día atendemos a 30 o 40 de ellas”, concretó el regidor santacrucero. Asimismo, tildó la problemática en torno a la migración de “cuestión de Estado”, por lo que, a su juicio, “no se puede dejar al albur de la buena voluntad de las comunidades autónomas” y “el Ejecutivo español debe actuar de manera inmediata” para la distribución de los arribados precariamente a las Islas, en pateras y cayucos, por toda España, en “alojamientos dignos”.

Bermúdez también relató la compleja tesitura de otros inmigrantes de los que dijo conocer su historia, y a los que, a pesar de contar con pasaporte, “se les impide coger un barco hacia Huelva”. Un limbo jurídico que, no obstante, trae consigo algunas contradicciones, como que “se puedan mover libremente entre las Islas y no puedan viajar al resto del territorio nacional”. “Es una ofensa al trato igualitario en todo el territorio, e incluso entiendo que tiene todas las condiciones para que pueda ser hasta denunciable”. En este sentido, el alcalde de Santa Cruz interpreta que “no existe motivo jurídico alguno para impedir que estas personas continúen su tránsito” hacia la Península, “o sean realojadas en otras comunidades autónomas en unas condiciones que estén a la altura de un trato humanitario”.

Como respuesta a la política migratoria “de Pedro Sánchez y los partidos que sustentan al Gobierno”, José Manuel Bermúdez adelantó que CC llevará a la próxima sesión plenaria del Ayuntamiento capitalino “una moción en la que se exige al Gobierno de España un trato humanitario y respetuoso a las personas inmigrantes que se encuentran alojadas en el campamento de Las Raíces”. Una propuesta con la que, aseveró, pretende garantizar “tanto su bienestar físico como la información concreta y puntual sobre sus derechos y su futuro, destinando los fondos económicos y los recursos humanos necesarios para conseguir este objetivo en el plazo más breve posible”.