Consternación en Granadilla por la muerte de Óliver y David, dos expertos escaladores

Consternación y tristeza contenida en Granadilla de Abona al conocerse el fallecimiento, el domingo, de dos expertos montañeros cuando realizaban escalada en el pico conocido como La Catedral, en las faldas del Teide, muy cerca de los roques de García.

Oliver Darias y David Adolfo Gómez, vecinos de Granadilla, eran dos expertos montañeros de unos 40 años de edad que pertenecían como federados al Club Montañero Granadilla, con los que habían compartido años de experiencia en todo tipo de montañismo y escalada.

Hasta ayer no se conocían las causas reales de tan fatal desenlace ocurrido en la mañana del domingo en el Teide, aunque no se descarta que algún desprendimiento pudiera ocasionar que se desenganchara uno de los escaladores y con él cayera el otro, al estar sujetos ambos por la misma cuerda. El presidente del Club Montañero Granadilla, José Antonio Rivero Oval, todavía con la voz entrecortada, señaló que “eran dos escaladores que sabían lo que hacían, estaban entrenando en La Catedral para acudir fuera a hacer otras escaladas. Todavía no sabemos lo que ocurrió y no es cuestión de especular, solo cabe pensar que se trató de un fatal accidente en una zona bien conocida donde nunca ha pasado nada igual”, comentó, descartando que el viento pudiera ser el causante del siniestro, porque “esa roca está a dos mil metros de altitud y no hay el viento, que por ejemplo, hay en la cumbre del Teide. Puede haber ráfagas, pero no para causar un accidente”, sin confirmar tampoco que la caída de un “bolo” pudiera hacerles caer a los dos.

El presidente del club también desconoce cuando se producirá el entierro de los dos vecinos de Granadilla. “No tenemos noticias aún, supongo porque todavía no ha acabado la investigación”, comentó desolado.

El propio Ayuntamiento de Granadilla de Abona trasladó esta mañana el pésame a las familias y publicó el siguiente escrito en el Facebook de la corporación: “Desde el Ayuntamiento, en nombre de la corporación municipal, trabajadores y granadilleros, queremos trasladar nuestras condolencias a las familias de Oliver Darias Álvarez, trabajador municipal, y de David Adolfo Gómez Casanova, por sus fallecimientos en el día de ayer. DEP”. Óliver Darias, el más joven de los dos montañeros fallecidos, era conserje en el CEIP Isaac de Vega de San Isidro.

La Federación Tinerfeña de Montañismo expresó igualmente sus condolencias por tan irremediables pérdidas, pero no ha entrado a valorar el suceso recordando que “todavía está bajo investigación”.

Los mensajes de montañeros de Tenerife se fueron sucediendo a lo largo del día. Así, Javier Martín Carvajal, comentaba en su Facebook particular que “hoy los Cañadistas estamos tristes, muy tristes, dos compañeros han caído escalando la Catedral. Ayer tarde recibí la noticia, al poco supe quiénes eran, un amigo bombero me leyó el nombre de un DNI para ver si los conocía. Joder! La cordada de Oliver y David. Joder! Qué mierda! Se estaban preparando para escalar el Picu Urriellu y Peña Santa en los Picos de Europa, paredes emblemáticas de nuestra geografía. Para ello se estaban curtiendo en Las Cañadas (…) Oliver y David representan una historia de amistad, de objetivos, de valores, de sueños, de una pasión que nos une. Ahora, David y Oliver, forman cordada para siempre.