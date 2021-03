“FAUCA se ha convertido en este tiempo en un referente regional y nacional en el sector comercial”

Abbas Moujir, licenciado en Ciencias Económicas, con más de 27 años de experiencia en el mundo de las organizaciones empresariales, asume ahora uno de los retos más importantes de su trayectoria profesional, ser presidente de FAUCA, en la que ha sido hasta ahora secretario general.

-Se le ve bastante ilusionado y comprometido con este nuevo nombramiento, ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

“Desde su fundación (2006) he sido Secretario General de FAUCA, y desde hace unos días como presidente, asumo esta nueva andadura con la misma ilusión y responsabilidad con la que he trabajado hasta ahora. Quiero aprovechar la oportunidad, para agradecer en nombre de todo el sector, el trabajo que han desarrollado los presidentes que me han precedido en el cargo, sin su dedicación, no hubiéramos llegado a este momento en donde la Federación se ha convertido en un referente del sector a nivel regional y nacional, y espero seguir aportando mi “granito” de arena en el desarrollo de los sectores de ocio, comercio y servicios de Canarias”.

-Cuando hablamos de FAUCA, hablamos de un Federación de Áreas Urbanas de Canarias, pero ¿Por qué y cuándo nace?

“La Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, nace en 2006, para dar respuesta a la carencia que en ese momento había en el ámbito asociativo de representatividad de las Zonas Comerciales Abiertas que existía en Canarias, por parte de un grupo de ZCA de la Isla de Tenerife”.

-¿Cuál es el nivel de representación de FAUCA?

“Actualmente FAUCA, tiene además de sus miembros asociados, convenios de colaboración con las Organizaciones Zonales más representativas en cada una de las Islas de las Islas. A su vez se encuentra integrada en la CEOE Tenerife, donde ostenta la presidencia de la Comisión de comercio, en la Confederación Española de Comercio (CEC), además de pertenecer a diferentes grupos de trabajo, como el Observatorio de Comercio, y a la cámara de Comercio. Integrada en la Confederación Española de Comercio (CEC), miembro también de la CEOE, FAUCA ha sido partícipe en los proyectos tan importantes como el desarrollo y diseño de las zonas de gran afluencia turística, así como la participación en la elaboración de normativas que afectan el tejido empresarial”.

-¿Cuál es el papel que ha jugado FAUCA en lo que a comercio se refiere?

“Desde su constitución FAUCA, ha apostado por el dialogo y colaboración con las diferentes Administraciones, tanto de ámbito regional, como insular y municipal, fruto de esta colaboración, ha sido el Convenio de colaboración, que mantiene con la Consejería de Turismo, Industria y Comercio. Fruto de esta colaboración ha sido uno de los proyectos estrellas de FAUCA y la Dirección General de Comercio, con la gerencia de Zonas Comerciales Abiertas que se vino desarrollando a nivel regional”.

“Hemos participado en la modificación de algunas de las normas de la Ley de Actividad comercial, en la creación de algunas de las Zonas de Gran Afluencia Turística, así como la aportación de propuestas para un mejor desarrollo del ejercicio del comercio. A su vez, hemos exportado el modelo de gestión y dinamización de ZCA, a otros países como Marruecos, a través del proyecto ADECOT, dentro del programa POCTEFEX, en colaboración con la D. G. de Comercio, o con Cabo Verde a través del programa MAC. Desde la Federación tratamos de ser el puente de unión entre los organismos públicos y el pequeño comercio. De esta manera proponemos y colaboramos con los organismos públicos y empresariado canario en la búsqueda de propuestas que tengan como finalidad el aumento de la actividad comercial, asesoramiento de las zonas comerciales, la dinamización, líneas de subvención, proyectos de modernización del comercio…”

Le toca asumir la responsabilidad de la presidencia en uno de los momentos más complicados y complejos de la economía, ¿Qué sector de los que usted preside cree que es el más afectado?

“A finales del 2019, ya se veía un retraimiento en el consumo y en las ventas del sector, que se vio agravado con la pandemia y con el estado de alarma consiguiente. Situación que a fecha de hoy sigue siendo preocupante, sobre todo para las micropymes y pymes del sector, agravando aún más la brecha entre el pequeño comercio y las grandes multinacionales. Si a esta situación que vive el sector comercial, le une el sector servicios y restauración, muy ligados al comercio en las ZCA, vemos que el panorama se complica aún más, por el papel que juegan estos dos sectores en la dinamización de estas Zonas, sectores que han sido puestos en el punto de mira de las medidas restrictivas decretadas por las autoridades sanitarias, a lo largo de la pandemia”.

“Esta pandemia ha llegado para agravar aún más la situación del pequeño comercio, donde ya existía una gran brecha entre las grandes superficies y el pequeño comercio”.

-¿Y cómo valora las ayudas recibidas?

“Sin duda escasas, tardes y difícil de acceder para la mayoría de las empresas, por las exigencias que conllevan, como es el de estar al corriente en los pagos con la Seguridad Social, o con la AEAT, sobre todo en unos momentos en los que se ha tenido que estas cerrado durante meses, o no tener en cuenta a aquellas empresas que abrieron los meses previos al estado de alarma, o tener en cuenta para valorar las pérdidas los meses de cierre obligatorio”.

-Siempre ha habido una disyuntiva entre el pequeño comercio y las grandes superficies comerciales… ¿Qué nos podría comentar al respecto?

“Desde 1995, la implantación en Canarias de las grandes superficies ha afectado sin duda al pequeño comercio, donde los criterios políticos expuestos por el gobierno para su implementación, no respondieron a una política comercial adecuada. Sin duda, esta llegada masiva de grandes superficies sin un criterio comercial definido castigó duramente al pequeño comercio que, con escasos recursos, trato de subsistir ante estos gigantes comerciales”.

-Con esta crisis ha quedado evidenciado la gran brecha digital que existe entre el pequeño comercio y las grandes marcas… ¿Qué acciones propondría desde Fauca para que el pequeño comercio pueda competir digitalmente con las grandes superficies?

“Si para el pequeño comercio ya era difícil competir con las grandes superficies en condiciones comerciales “normales”, esta pandemia ha dejado aún mas claro la gran brecha digital que existe entre las grandes superficies y el pequeño comercio. Por tanto, es sin duda la digitalización del pequeño comercio uno de los grandes objetivos a los que se debe aspirar, dotando el pequeño comercio de herramientas que le permita competir en igualdad de condiciones, como por ejemplo bonos consumo o Marketplace”.

-Me habla usted de bonos consumo… ¿Cuál ha sido la experiencia de esta campaña de bonos consumo?

“Efectivamente, a través de la Dirección General de Consumo lanzamos a finales del 2020, una campaña de bono consumo, con la finalidad de dar a conocer la herramienta que había desarrollado la Dirección General de Comercio denominada “Consume Canarias”, dicha campaña consistía en la emisión de unos bono consumo a los que podía acceder el consumidor a través de la entidad financiera Caja 7, y con estos bonos, poder realizar sus compras en los establecimientos adheridos y de esta manera conseguir inyectar recurso económico en el pequeño comercio y crear una gran base de datos de consumidores y comercios fundamental para cualquier acción comercial o comunicativa. En la actualidad, esta misma iniciativa está siendo desarrollada en algunos ayuntamientos como por ejemplo el de Santa Cruz de Tenerife, y algunas administraciones más que la pondrán en funcionamiento próximamente, con el objetivo de reactivar la actividad comercial”.

-¿De cuántos empleos hablamos cuando nos referimos al tejido comercial?

“El sector comercial, es actualmente y a pesar de la crisis el que mayor número de empleo aporta en el conjunto de la economía canaria, con más de 150.000 personas entre trabajadores y autónomos, por lo tanto, es un sector generador de empleo, y, sobre todo, lo más importante, de un empleo fijo y estable. Es, por tanto, un sector fundamental en el desarrollo de cualquier ciudad o municipio. No cabe duda que una buena Zona Comercial es un gran atractivo turístico y por consiguiente un motor económico muy importante”.

– En este nuevo contexto económico, ¿Hacia dónde cree usted que debe evolucionar el pequeño comercio?

“La Digitalización del pequeño comercio debe ser sin lugar a dudas uno de los objetivos de este año, por no decir el más importante. Un comercio que quiera ser competitivo debe apostar por digitalizar su negocio, con herramientas digitales como Marketplace, herramientas de marketing digital, fidelización de sus clientes, sistemas de Click&Collect, incluso sus envíos a domicilio. Sin perder nunca la atención personalizada, la calidad del servicio y la cercanía al cliente, que es uno de los pilares claves es estos negocios”.

-Se habla mucho de Fondos Europeos, ¿Cómo cree usted que se debería ser el fin de esos fondos?

“Una de las líneas debería ser el fomento y mantenimiento de empleo con beneficios fiscales en la contratación de personal, ayudas a la creación de empresas, condonación de impuestos, prorrogas de los créditos ICO, ayudas a la formación y profesionalización de los sectores, planes de empleo y formación con compromiso de inserción… al final lo que deben buscar estos fondos son una ayuda real y efectiva, no solo una ayuda puntual”.