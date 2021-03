Filtran el cara a cara de ‘La Isla de las Tentaciones’ que eliminó Mediaset

Mediaset España y Cuarzo Producciones decidían esta semana eliminar la presencia de Carlos A. en el programa de La Isla de las Tentaciones que emite actualmente Telecinco después de ser detenido por un supuesto abuso sexual durante una fiesta ilegal celebrada en febrero en una chalet de Madrid.

Una decisión que sacaba de la parrilla uno de los cara a cara más esperados de la edición: el de Diego y el tentador después de que este último iniciara una relación con Lola. Sin embargo, los que sí fueron testigos del esperado encuentro fueron los suscriptores de Mitele Plus, que ven el contenido previamente a su emisión en abierto.

Por ello, en Twitter se han filtrado diferentes imágenes del momento que dan pistas de la tensión que se vivió al otro lado del charco. Las capturas hechas en redes sociales permite vaticinar los reproches entre ambos. A la llegada, Carlos asegura sentirse “muy feliz” en el concurso y llega a decir que “no duermo mucho últimamente”. Esta insinuación hace que Diego pierda la calma y tenga que mediar la presentadora.

“Me has hecho un gran favor al darme cuenta de que la persona que tengo al lado no vale un duro”, llega a decir Diego en un momento dado. Pero el tentador responde con dureza que “no, la persona que tienes al lado no te la mereces”.