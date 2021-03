Francisco Santana: “Lo mejor del humor es lo que nos ahorramos en psiquiatras”

El dúo cómico Piedra Pómez, Francisco Santana y Gregorio Figueras, regresa al Teatro Leal de La Laguna el 16 de abril (20.00 horas) para presentar su nuevo espectáculo, Diga 33… aniversario. Las entradas, a 15 euros, ya se pueden adquirir en la web www.entradasatualcance.com y en la taquilla del teatro. Diga 33… aniversario aspira a ser un tour sanitario de homenaje a los médicos de cabecera, médicos de familia, nunca mejor dicho, que nos ayudaron a crecer haciendo que las enfermedades a veces se redujeran a “nervios en el estómago” o a un “andancio” que nuestras madres sabían cómo manejar. Paco Santana, una de las partes del dúo, hace balance de más de tres décadas de actividad.

-Después de tanto tiempo, ¿qué les impulsa a mantenerse sobre los escenarios?

“Probablemente la necesidad de comer… También el creer que lo que decimos aún tenga algo de gracia para algunas personas… Quizá se trate de algún trauma infantil o algún complejo…. Por ejemplo, un complejo de apartamentos… o incluso un complejo polideportivo…”.

-¿Qué ofrecerán en su próxima actuación en el Leal?

“En principio será un recorrido por nuestra vida médica de la mano de Fefa y Siony a propósito de nuestro 33 aniversario en manos de Piedra Pómez… Eso en principio, pero en final cualquiera sabe, porque hay muchas cosas raras últimamente y con esto del transfuguismo político no sé yo qué puede pasar”.

-¿Cuáles son las mayores satisfacciones que ofrece esta labor de humoristas?

“Sin lugar a dudas, todo lo que nos ahorramos en psiquiatras y demás herramientas… Otra cosa es el saber que la gente se ríe con tus cosas y eso es algo que solo pueden decir algunos políticos, excepto el responsable de Hacienda, claro”.

-Llevan ya más de 30 años en activo. ¿En qué ha evolucionado su propuesta?

“No nos engañemos: nosotros no hacemos propuestas porque no estamos para esas cosas. Lo que sí hemos hecho es hacer lo que dice nuestro eslogan: somos una pareja de amigos que se divierte en voz alta. Por lo tanto, en todos estos años no hemos parado de divertirnos hablando de las cosas que nos pasan a nosotros o a nuestros personajes. Evolucionamos como la vida a nuestro lado y nuestro humor es un reflejo de la vida que vivimos o que nos inventamos, no todo va a ser verdadero”.

-¿Cómo es el proceso de creación de sus números humorísticos?

“Depende del medio. En televisión estamos más ajustados a un tiempo y a la lejanía del público; hay que ceñirse a un guion que, aunque puede ser improvisado, dura lo que dura. En directo o ante el público de un teatro desarrollamos el tema en cuestión a partir de gags o momentos que vamos proponiendo varias veces. De ahí surge una especie de guion de situaciones o golpes de humor con un texto orientativo que luego irá creciendo. Siempre tenemos un buen puñado de cosas inesperadas e improvisadas que ya hasta nosotros mismos, además del público, esperamos y nos sorprendemos”.

-¿Dónde se sienten más cómodos, en la televisión o en el teatro?

“Nos sentimos cómodos si nos sentamos. Pero ahora que lo pregunta, en la tele se puede repetir las cosas hasta que te salen mal y a veces te salen mal a la primera. Eso depende, pero la televisión tiene las ventajas de poder seleccionar imágenes y tomas de entre varias opciones; salvo cuando es en directo, que entonces es como en el teatro, que lo que haces hecho está y ya no se puede dar marcha atrás ni repetir. Por lo tanto, cada medio tiene una técnica y un efecto y públicos diferentes. Nos gustan ambos los tres”.