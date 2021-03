Nueve comunidades autónomas acogerán a 200 menores migrantes que tutela Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que nueve comunidades autónomas –Cataluña, Navarra, Cantabria, Valencia, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias y Aragón– ya han respondido a la carta que ha enviado a todos los gobiernos regionales para pedir solidaridad en la acogida de menores migrantes no acompañados, autonomías que se harán cargo de unos 200 jóvenes.

Así lo ha puesto este lunes de manifiesto durante una comparecencia tras participar de manera telemática en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, en la sesión titulada ‘Exchange of views on the current situation in Western Mediterranean and the Canary Islands’.

“Hemos pedido a distintas autonomías que colaboren en la atención, acogida y firma de acuerdos bilaterales para los menores no acompañados. La buena noticia es que ya no son seis, sino nueve las CCAA las que han respondido favorablemente”, comentó.

Torres señaló que se está hablando de cerca de 200 menores, de los aproximadamente 2.600 que tutela Canarias tras el repunte de llegadas en pateras con más de 23.000 migrantes (tanto adultos como menores) en el último año.

Por su parte, el presidente explicó que en el caso de la Comunidad Valenciana, su presidente ha respondido a la petición de las islas señalando que incluso podría aumentar el número de jóvenes que pueden acoger.

“Y creo que es el camino –concluyó–. Espero que las demás comunidades autónomas también se sumen y demostremos que somos capaces de ser corresponsables en nuestro país”.