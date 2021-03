Se abrazan en el campus y son expulsados de la universidad

Una pareja de estudiantes han sido expulsados este viernes de la Universidad de Lahore, en Pakistán, después de que se difundieran en redes sociales varios vídeos en los que se dan un abrazo, un caso que ha generado polémica en el país, en el que el conservadurismo islámico tiene un gran peso.

La universidad ha explicado que el propio viernes se reunió la Comisión Disciplinaria del centro, una cita a la que estaba convocada la pareja, que no se presentó. Entonces el comité decidió expulsar a los dos estudiantes y prohibirles la entrada a sus campus, informa el periódico paquistaní ‘Dawn’.

Apelan en concreto al Artículo 9 de la Normativa General Disciplinaria y Código de Conducta, cuyo contenido no ha trascendido.

En el vídeo aparece la joven con un ramo de rosas que entrega al chico para después arrodillarse. El chico la levanta y entonces ambos se abrazan entre las felicitaciones de varios estudiantes más presentes.

⚠️ Is it Islamic Republic of Pakistan's educational institute? A girl proposed her Boyfriend publicly in University of Lahore. A big shame for @ULahore 's administration!!! pic.twitter.com/seSvwTOZ85

You can beat, You can kill, You can abuse, You can rape but when it comes to love they say its Islamic Republic of Pakistan. What is wrong in proposing someone publicly? Celebrity kre to couple goals. Hum kre to expelling goals.Hypocrisy ki bhi seema hoti hai.#UniversityOfLahore pic.twitter.com/87xokQED2n

— faizii_Syed 🦁 (فیضی سید) (@FaiziiSyed) March 12, 2021