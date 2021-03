Tenerife vuelve a ser la Isla con más contagios de Canarias

El Archipiélago registró por segundo día consecutivo más de 200 contagios de SARS-CoV-2, concretamente 221 nuevos casos, tras los 210 notificados el martes. Nuevamente Tenerife lideró los positivos con 112 en las últimas 24 horas, por los 102 anteriores. Nuevamente Tenerife tiene más de la mitad de contagios totales. En las últimas horas, se ha notificado el fallecimiento de un varón de 85 años en Gran Canaria, vinculado a un brote familiar, quien permanecía ingresado y padecía patologías previas, por lo que aumenta a 618 el número de óbitos.

De este modo, el total de casos acumulados en Canarias es de 42.496 personas, mientras que los recuperados ascienden a 37.548, tras las últimas 354 altas. Por tanto, 3.948 pacientes están activos, de los que 74 están ingresados en UCI y 308 hospitalizados. Además de los 112 casos en Tenerife, Gran Canaria presentó 76; Fuerteventura, 23, y Lanzarote, 11.

Tenerife mantiene 2.029 activos (31 en UCI y 177 hospitalizados), el mayor registro de ingresados, que supone el 57% del total. En el informe diario de situación presenta “riesgo alto” -color rojo- en el porcentaje de ocupación UCI (17,7%) y los registros de Incidencia Acumulada a 7 y 14 días tanto para la población total y los mayores de 65 años están en “medio”. Por tanto, aunque estos números no corresponden con los parámetros para estar en un nivel 3 de alerta, sí se acercan cada vez más si siguen creciendo. Los casos de incivismo de los últimos días están echando por tierra el esfuerzo del resto de la sociedad y ponen en serio riesgo la economía de la Isla.

Gran Canaria cuenta con 1.978 activos (33 en UCI y 113 ingresados en planta), con niveles de “riesgo alto” en las incidencias a 7 y 14 días de mayores de 65 años y la tasa de camas UCI (16,4%).

Fuerteventura presenta 184 activos (dos en UCI y cuatro hospitalizados), con un riesgo alto en la Incidencia a 14 días, en la incidencia en mayores de 65 años y una ocupación UCI del 17,5%, mientras que Lanzarote mantiene 97 (cinco en críticos y ocho en planta) y continúa en riesgo alto en su UCI (20,8%). Por su parte, La Palma tiene 31 infectados (tres en UCI y cuatro ingresados); La Gomera, cinco (dos hospitalizados), y El Hierro, seis, todos en sus domicilios.

Asimismo, Puerto del Rosario y La Laguna lideran las ciudades españolas en las que más crece la incidencia a 14 días, con el 112% y el 75%, respectivamente, mientras que Las Palmas sube el 2% y Santa Cruz de Tenerife baja el 2%.

Con estos registros, el Comité científico asesor del Gobierno de Canarias sigue pidiendo a la sociedad “que no se relaje y mantenga las medidas de prevención”, más cuando está circulando alguna variante más contagiosa. Antonio Sierra López señaló que “tras las últimas bajadas” se ha notado una relajación que ha propiciado un aumento. “El virus se mueve con mucha facilidad y nos dejará aumentos y bajadas de contagios”, manifestó. Abogó por el comportamiento “cívico de la sociedad” y el “cumplimiento de las medidas y atajar a los que no están respetándolas”. Si la tendencia no cambia, pensaremos en subir al nivel 3, lo que “sería catastrófico y hundiríamos más a las empresas y la economía”.

Por su parte, Lluis Serra Majem todavía no es partidario de subir de nivel, con los datos del martes en la mano, pero sí planteó “establecer medidas adicionales los fines de semana” ante la relajación de la sociedad esos días. Si resulta que en los próximos días “sigue aumentando la tendencia a lo mejor habría que tomar medidas”, pero lo que hay que hacer es “ser prudentes y llamar a la responsabilidad de la población”, si cumplimos las medidas “no hay motivo para pasar a nivel 3”.

Las Islas suman 94 brotes; un centro educativo tinerfeño tiene 31 afectados

Canarias registró 94 brotes nuevos en la última semana, con 588 afectados, de los que ocho precisaron de ingreso hospitalario y una falleció. Por islas, del total, 50 se produjeron en Gran Canaria, 27 en Tenerife, 10 en Fuerteventura, cuatro en Lanzarote, y La Palma, La Gomera y El Hierro sumaron uno cada uno. En cuanto al ámbito en el que se sucedieron, 37 fueron brotes sociales, 31 familiares, 14 laborales, 10 educativos, uno sanitario y uno deportivo.

Los más numerosos son dos educativos con ramificación familiar en Tenerife, con 31 afectados, y en Gran Canaria, con 28, junto a otro social de 26 infectadas en dicha Isla. Asimismo, en una comida familiar en Tenerife se contagiaron 16 personas. A ello se suman otros tres brotes laborales con 15, 14 y 11 personas afectadas, los dos primeros en Gran Canaria y el otro en Tenerife, y uno de origen social con 11 afectados en Gran Canaria.

En Tenerife, otros brotes con 10 y nueve casos se originaron por un cumpleaños y una comida familiar. En relación al brote sanitario, se notificó en el HUC con dos afectados. Por su parte, de los brotes educativos con ramificación familiar, tres se registraron en Tenerife (con 31, 10 y tres afectados), cinco en Gran Canaria (con 28, nueve, nueve, seis y seis casos), y dos en Fuerteventura (con tres y cuatro positivos). Hay seis casos en un club de balonmano tinerfeño.