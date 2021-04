El 20% de la población diana de las Islas ya está inmunizada ante el virus

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informó ayer de que casi el 20% de la población diana mayor de 16 años ha recibido, al menos, una dosis de alguna de las tres vacunas contra la COVID-19. Además, en el Archipiélago hasta el pasado domingo se había logrado la inmunización de 124.687 personas que ya han recibido las dos dosis del antídoto, lo que supone el 6,66% de la población diana (1.871.033 personas).

Pese a que Canarias ha batido en varios días su récord en vacunación diaria, llegando a administrar el viernes 18.410 dosis en una sola jornada, sobre todo gracias a la apertura de varios puntos de vacunación masiva en Tenerife y Gran Canaria, los datos siguen poniendo al Archipiélago a la cola de la vacunación en el país, según el porcentaje de dosis inoculadas frente a las disponibles y al número de inmunizados si observamos el informe publicado por el Ministerio.

Cabe señalar que la paralización momentánea de AstraZeneca, pero, sobre todo, la de Janssen, que es monodosis, ha frenado el ritmo de vacunación en todo el país. La esperada inmunidad del 70% de la población diana (es decir, 1.871.033) se espera para final de julio, pero, con los datos en la mano, si se mantiene el ritmo actual se tardaría al menos siete meses para vacunar al 70% de la población, por lo que las celebraciones habría que posponerlas hasta noviembre de 2021.

Para cumplir el objetivo marcado hay que administrar al menos 32.000 dosis cada día y para ello hacen falta, por un lado, dosis disponibles, y el Gobierno regional espera que esta semana lleguen 60.000 viales de Pfizer y AstraZeneca para ser administrados, a los que podrían sumarse los 6.000 retenidos por Janssen si la Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno a su administración en las próximas horas.

Por otro lado, la apertura mañana de dos centros más de vacunación masiva en Tenerife, en el Recinto Ferial de Santa Cruz y el Magma de Adeje, permitirá acelerar la administración de dosis a la población. Las mayoría de los nuevos macrocentros abiertos el pasado jueves (Anexo Aulario del Campus de Guajara de la ULL y el Ctcan de Candelaria) están vacunando a mitad de su capacidad, unos 660 dosis cada uno diarias, cuando pueden pinchar al menos 12.000 vacunas.

El Servicio Canario de la Salud estaba algo “insatisfecho” con el servicio de citación de la población para vacunarse y se ha dado cuenta de que, aunque siempre hay un porcentaje pequeño de la sociedad con miedo o que no quiere inocularse, los mensajes no estaban llegando con nitidez a la población diana, la mayoría por errores en los datos de contacto (ha cambiado de móvil o es de otra persona, o no veían a tiempo los mensajes de citación). Por ese motivo, se abrieron las líneas del 012 y los teléfonos 922 470 012 y 928 301 012 para que las personas nacidas entre 1952 y 1955 que no hubiesen recibido el SMS con la cita pudieran llamar y solicitar la vacunación. Desde el pasado viernes y hasta última hora del domingo, este servicio ha recibo un total de 38.669 llamadas de solicitud para una cita previa y eso que el servicio se colapsó en varias ocasiones ante el interés despertado. La población quiere vacunarse.