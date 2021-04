Juan Reyes: “Producir festivales es ahora más complejo, pero también más interesante”

El Festival Internacional de Danza y CineDanza, DanzaTTack, se encamina hacia su undécima entrega. En esta ocasión encuadra su propuesta en el próximo mes de mayo. Una vez más, al frente de esta cita se encuentra Juan Reyes, quien, atendiendo a las máximas del lema #culturasegura, apuesta firmemente por la producción de actividades culturales de carácter presencial.

-DanzaTTack se prepara ya para celebrar su undécima edición y parece que lo hace con fuerza. ¿Cómo ha evolucionado el festival desde sus inicios hasta el presente?

“Desde que surgiera como una respuesta de la profesión a una carencia de la comarca norte de Tenerife, siempre con la incertidumbre de si habría una siguiente edición por la ausencia de políticas culturales en el municipio de entonces, hasta la implantación en el panorama internacional como un encuentro de referencia entre la comunidad de danza y de danza para cine, con el soporte sólido y estable de un municipio que nos acogió hace ahora tres años, El Sauzal, es el momento de enraizar en la comunidad, y en ese punto estamos, con energías renovadas”.

-¿Qué nos puede adelantar de la cita del próximo mes?

Cambiamos a mayo porque el calendario cultural en general parece tender a concentrarse en el último trimestre. Entendemos perfectamente que las actividades culturales escénicas han de ser presenciales, parece una tontada, caer en una solemne redundancia, pero se está usando la emisión en línea para trabajos escénicos, y nuestra apuesta está clara. Sabemos lo arriesgada que es, pero la experiencia de #culturasegura en otros eventos organizados nos avala”.

-Como programador es su tercer gran festival en tiempo de pandemia y restricciones. ¿En qué influye en su trabajo?

“Las restricciones y las normativas marcan los tiempos, el uso de los espacios, las limitaciones de acceso y otras cuestiones importantes. La producción se vuelve más compleja, pero también mucho más interesante. Ha tenido que pasarnos esto que nos está pasando para que nos desinfecten los espacios comunes. En la programación de espectáculos en vivo también nos preocupamos por la asepsia y por la renovación, de aire y de ideas”.

-Las convocatorias para la recepción de trabajos siguen siendo un éxito en el Festival Internacional de Danza y CineDanza.

“A pesar de las restricciones comentadas en la pregunta anterior, eso es cierto. Al revisar el proyecto, en su momento, pensamos en rebajar las expectativas, pero finalmente nos planteamos que era mucho mejor reconducirlas. Como resultado de eso, y de haber limitado el número de inscripciones, hemos recibido más de 1.500 propuestas de cinedanza, un centenar de trabajos de danza e inscripciones de toda España para el certamen de danzas urbanas”.

-¿Cuál es su valoración del panorama del entramado cultural en Canarias?

“Nos hemos pasado la vida reinventándonos y, cuando parecía que quizá podríamos haber alcanzado un mínimo de estabilidad, viene esto que nos está pasando y nos remueve, sacude y nos deja sueltos después de darnos vueltas con los ojos vendados. No entiendo cómo no hay ninguna productora dispuesta a hacer un Supervivientes con la cultura. No lo entiendo”.