La exposición ‘Gravedad y órbita’ exhibe parte de la colección de TEA Tenerife Espacio de las Artes

TEA Tenerife Espacio de las Artes presentó este jueves, 15 de abril, la exposición Gravedad y órbita, una muestra elaborada por el departamento de Colección de TEA que plantea los núcleos de interés sobre los que gravitan los fondos de este centro de arte. El director insular de Cultura, Alejandro Krawietz, y el director artístico de TEA, Gilberto González, fueron los encargados de dar a conocer los detalles de esta nueva propuesta expositiva, que podrá visitarse hasta el 17 de abril de 2022.

Krawietz explicó que en esta muestra -en la que se exhiben más de medio de centenar de obras (pinturas, fotografías, vídeos, esculturas, instalaciones, dibujos y decalcomanías) de 40 artistas, datadas entre 1929 y 2021- “se pone a disposición de la ciudadanía los fondos de TEA”. Destacó en ella la presencia de la figura de Óscar Domínguez que, como eje central de la Colección de TEA, ocupa uno de los ámbitos de esta exposición, que se presenta bajo los cuidados de su conservador, Isidro Hernández.

Además, el director insular de Cultura agregó que “Gravedad y órbita se completa con material documental de los distintos fondos del centro, como la Colección Óscar Domínguez y el Surrealismo, el Fondo Colección Emeterio Gutiérrez Albelo o la Colección Eduardo Westerdahl-Maud Bonneaud, así como del Instituto de Estudios Canarios de La Laguna”. Esta muestra, que es de entrada gratuita y estará abierta de martes a domingo, de 12.00 a 20.00 horas, ofrece una nueva lectura de las Colecciones de TEA, suscitando de este modo interrogantes o preguntas sobre ella. También habló Krawietz del programa Filtraciones, a través del cual se invitará a cinco artistas con una trayectoria vinculada a Canarias a revisar e interferir en el discurso tanto expositivo como de colección. El primero de ellos es Ubay Murillo, quien ha trabajado con la idea de lo instalativo y sobre el concepto que de ello tenían las vanguardias, ideas que el creador ha plasmado en Ist das Europa?-La demolición (2021).

Gilberto González -quien subrayó el hecho de que esta exposición es fruto del trabajo colectivo de todo el equipo de TEA- indicó que en esta muestra se trata “de hacer evidentes algunos planteamientos sobre las que gravita la Colección del centro”. “Pero igualmente se atienden en esta propuesta distintas cuestiones, como la idea de territorio y paisaje vinculadas a la propia isla o la crisis de los modos de vida que se consideraban convencionales hasta los años 70”, agregó el director artístico de TEA.

Gravedad y órbita reúne obra de Óscar Domínguez, Robert Disraeli, Agustín Jiménez Espinoza, Kurt Seligmann, Dora Maar, Denise Colomb, Wols, Eduardo Westerdahl, Jorge Oramas, Juan Ismael, Gordon Onslow-Ford, Emil Godés Hurtado, Raoul Ubac, Yves Tanguy, Andreas Schulze, Thomas Ruff, César Manrique, Carlos Rivero, Juan de la Cruz, Walter Marchetti, Tracey Moffat, Maribel Nazco, Carlos Matallana Manrique, Jorge González Santos, José Julio Rodríguez, Ana Mendieta, Salvo, Perejaume, Juan José Gil, Ana Laura Aláez, Frank Thiel, Adrián Alemán Bastarrica, Juan Bordes, José Pedro Croft, Juan López Salvador, Imi Knoebel, Tiago Carneiro da Cuhna, Pepe Espaliú y el ya citado Ubay Murillo.

La bola roja (1933), Le dimanche o Rut Marin (1935), Los sifones (1938), Deux lions face à fase (1936), Los caracoles (1940), 1955 (1955), Ouverture o Paris (1936), Abrelatas (1936), Delphes (1957), Los platillos volantes (1939), La vidente (1944), La cámara oscura (1943) y Oscaribus Naturalibus Specimenus Canaribus (s.f) son las obras de Óscar Domínguez que se exhiben en esta muestra.

Junto a las obras de Domínguez, el visitante se encontrará con Tenerife (2000), de Salvo; Up in the sky (1997), de Tracey Moffat; La nébula en el medio (2017), de Jorge González Santos; Sin título (2007), de Carlos Rivero; Carrying (1992), de Pepe Espaliú; Portrait de Sabie Hettner (1933), de Wols; Vera (1931), de Raoul Hausman; Morgane (1951), de Kurt Seligmann; Sin título, de Juan Bordes; Portrait d’Antonin Artaud (1946), de Denise Colomb; Sin título (1931-1935), de Eduardo Westerdahl; Paisaje del risco de San Nicolás (1934), de Jorge Oramas; Sin título o Composición surrealista (1934), de Juan Ismael; Imagen-señuelo (1999), de Adrián Alemán Bastarrica; Low attention span-Hight curiosity rate (2000), de Tiago Carneiro da Cuhna; Cap de mosca (ca.1930), de Emil Godés Hurtado; Untitled (Photogram of coiled paper) (ca.1929), de Robert Disraeli.

En esta nueva propuesta expositiva también figuran Lise Deharme chez elle (1936), de Dora Maar; Sin título (2007), de José Pedro Croft; Cantera I-87 (1987), de Juan López Salvador; Brulage, serie Nebulosa (1939) y Géometrie (1942), de Raoul Ubac; Ritmo (ca.1931), de Agustín Jiménez Espinoza; Mountain Heart (1939), de Gordon Onslow-Ford; Rose (1997), de Imi Knoebel; Stad 2-80 (Berlín) (2003), de Frank Thiel; Shadows 1 (2005) y Shadows 2 (2005), de Ana Laura Aláez; Paralicia (1979), de Juan José Gil; La museografía (2001), de Perejaume; De la serie Ordenación (ca.1949-1959), de José Julio Rodríguez; Sandwoman (1983), de Ana Mendieta; Uno (1998), de Carlos Matallana Manrique; Cuerpo metálico (1978), de Maribel Nazco; La secche del tempo 2 (2000), de Walter Marchetti; Pareja (1978), de Juan de la Cruz; Landscapes/Tenerife 4 (2008), de Thomas Ruff; Pintura nº 122 (1963), de César Manrique; Composición surrealista (1935), de Yves Tanguy; y Puffo (1998), de Andreas Schulze.

Además de ello, en la muestra se proyecta el tráiler original de La notte (1961), una película de Michelangelo Antonioni en la que el director italiano pretendía señalar el hastío de la vida urbana contemporánea y dar a conocer que muchos de los valores, supuestamente estables, comenzaban a desmoronarse.

La Colección de TEA Tenerife Espacio de las Artes está formada por un conjunto de más de 2.000 obras de arte. Su núcleo fundacional es la Colección Óscar Domínguez, así como la Colección de arte canario contemporáneo, en la que se integran, a modo de contexto nacional e internacional, diversos autores que, desde otras geografías, han participado en los procesos culturales de experimentación y vanguardia de los lenguajes artísticos de los siglos XX y XXI. En los fondos de TEA se encuentran los depósitos de la Colección Los Bragales, de COFF y de la Asociación Canaria de Amigos del Arte Contemporáneo (ACA).

También forman parte de la Colección TEA los fondos del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, un núcleo vinculado a las vanguardias de los años 20 y 30 en las islas, un fondo documental y otro eje vinculado a la producción artística de los años 90 del pasado siglo y la creación que nos es coetánea, así como una serie de depósitos particulares que permiten construir algunos puentes entre episodios que aparecían hasta ahora desconectados.