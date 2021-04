Lo que la Movida unió que no lo separe nadie

Restos del naufragio. Ese es el título con el que Luis Piqueras y Los Recambios reinician un camino que emprendieron hace ya cerca de 28 años. El compositor, cantante y guitarrista tinerfeño acaba de publicar un disco en el que regresa al pop-rock de los 80, al sonido de la Movida. “Restos del naufragio -explica- representa de algún modo la continuación de ese primer álbum (Luis Piqueras y Los Recambios, Multitrack, 1993) y, de alguna manera, también es volver a empezar”. “El título surge a raíz de todo el tiempo que ha pasado hasta que he retomado este proyecto -detalla-, y también porque en su día el disco con el que lo inicié no funcionó como deseaba”.

Con una portada obra del artista tinerfeño Felipe Hodgson, Restos del naufragio reúne una docena de canciones cuya letra y música firma Luis Piqueras, quien en todo el tiempo que ha transcurrido desde esa primera época, además de una maqueta editada con Los Recambios en 1999 (Un tiempo después), ha estado inmerso en numerosos proyectos musicales (Johnny & The B-Goodies, The Winnerys, Two of Us…).

LOS MÚSICOS

Para plasmar esta nueva aventura, Luis Piqueras ha contado con un amplio grupo de amigos y, sobre todo, de músicos de contrastada solvencia, como los ex Palmera Dany Pacheco (guitarra y teclados) y Óscar Santana (bajo), así como Mayra Jerez (teclados), Javier Paradas (guitarra), Eugenio Rubio (guitarra) o Miguel Deli-Paoli (batería). “Las canciones que figuran en el álbum las he ido componiendo durante los últimos tiempos -apunta-; la más antigua tiene a lo mejor dos o tres años y la más reciente la escribí apenas dos meses antes de entrar en el estudio de grabación”.

La temática de esas composiciones es variada: “En realidad creo que todos los compositores hablamos en nuestras letras prácticamente de lo mismo”, afirma Luis Piqueras, “lo que ocurre es que cada uno le da su sello personal”. “En este disco hablo de gente que he conocido, del lugar en el que vivo, de cosas que no me gustan y también del amor. Aunque suene cursi, estoy convencido de que muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad se deben, precisamente, a la falta de amor”.

En medio de una pandemia, presentar un disco en directo se ha convertido en una tarea muy complicada. Además, tras publicar este nuevo álbum, Luis Piqueras se halla preparando un nuevo trabajo. “La pandemia ha prolongado la grabación de Restos del naufragio -apostilla-, pero, por otra parte, al no poder hacer muchas de las cosas que antes eran habituales, nos ha servido para concentrarnos mucho más en la producción”.

Restos del naufragio ha salido en formato físico, “todo un desafío en estos tiempos”. “Pero no voy de vintage -puntualiza Luis Piqueras- y la idea es que pronto se pueda escuchar también en las plataformas digitales”.