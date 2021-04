Los hosteleros de Anaga rechazan limitar el acceso y exigen que se hagan aparcamientos

Lo vivido el pasado fin de semana en las playas de Anaga no es nuevo para quienes viven y trabajan allí. Llevan décadas sufriendo la falta de gestión de un espacio natural que se sobrecarga de visitantes y vehículos, años tras año, y para el que las administraciones, y más concretamente el Ayuntamiento de Santa Cruz, no acaba de dar con un modelo sostenible en el que todos puedan convivir. Los últimos en alzar la voz por lo ocurrido este fin de semana, aunque advierten que lo llevan haciendo desde hace 20 años sin que nadie los escuche, son los hosteleros de la zona, casi una veintena de restaurantes que, aseguran a DIARIO DE AVISOS, están “hartos” de que no se les escuche y se les “castigue” con el cierre de accesos cuando “lo que tendría que hacer el Ayuntamiento es hacer aparcamientos”.

Aseguran los responsables de estos restaurantes, la mayoría de los cuales prefiere hablar desde el anonimato, que existen espacios para hacer aparcamientos, y que si no lo se hacen, es por desidia. “Hay parcelas que se podrían acondicionar para aparcamientos, claro que las tendrían que comprar, pero nadie se ha molestado nunca en buscar una solución real”, afirman. Estos hosteleros rechazan de plano cualquier tipo de control al tráfico privado. “Lo que tienen que hacer es dejar que los coches circulen libremente y si llegan y no hay aparcamiento, dan la vuelta y se van, pero si ni siquiera los dejan bajar, nos están condenando a la ruina”, explica uno de estos restauradores.

“Esto es un desastre”, explica otro propietario. “Cierran la carretera y obligan a la gente a coger una guagua que va directamente a la playa, como hicieron en Semana Santa. Y la pregunta es qué pasa con la gente que viene a comer… Ya le digo yo que lo que pasa es que no vienen”. Aseguran que, a pesar de tener reservas, muchos clientes optaron durante el fin de semana por cancelarla ante la imposibilidad de acceder a las distintas zonas de Anaga, tras el cierre de la carretera ante el colapso que se vivió en puntos como Almáciga o Roque de las Bodegas. Todos coinciden en que es el Ayuntamiento el responsable de la actual situación que viven tanto vecinos como restauradores en las playas de Anaga. “Ni ofrecen soluciones ni tampoco escuchan las que nosotros proponemos”.

“Parece que La Laguna sí aceptan sus ideas -apuntan- porque nadie habla del tráfico en la Cruz del Carmen, donde el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con el Cabildo para construir el aparcamiento, en el que hay plazas limitadas en horario, y se colapsa todos los días, sin que se cierren carreteras. No sé porque en Anaga eso no se puede hacer”, clamaba otro afectado.

Estos restauradores aseguran que sí que se han reunido con el Cabildo y con la Junta Rectora del Parque Rural de Anaga, que los han escuchado, y que, incluso, han accedido a que los pongan en contacto con los propietarios de solares en la zona por si hubiera posibilidad de comprarlos para hacer aparcamientos.

En Taganana también se quejan de que lo único que sabe hacer el Ayuntamiento es cerrar carreteras y mandar a la policía. “Si limitan los coches es lo mismo que no dejar entrar a la gente, así que la pregunta es qué hacemos con nuestros negocios. Seguimos pagando impuestos y el Ayuntamiento nos limita la entrada de clientes. Nos están prohibiendo trabajar”, lamentan. “Es un desastre todo, no hacemos un duro, y nos tratan como si fuéramos criminales”, insisten.

Junto a esta demanda colectiva, los hosteleros apuntan otras deficiencias que les están afectando como es la obra del camino de Benijo paralizada hace meses, haciendo intransitable ese vía, ahora vallada. También se quejan de que la plaza del Roque de las Bodegas, con un pilar roto desde hace dos años sigue sin arreglarse, “y lo único que han hecho, en marzo, fue poner cintas para que la gente no pase, y tan contentos”.

En Las Teresitas exigen la apertura del carril más próximo a la playa

Los empresarios de Las Teresitas se han dirigido al Ayuntamiento de Santa Cruz para exigir que se abra el carril del aparcamiento más próximo a la playa, que permanece cerrado desde la declaración del primer estado de alarma, el año pasado. Según los empresarios, esa apertura aligeraría el tráfico y evitaría el tapón que se localiza a la entrada del aparcamiento por tener que pasar los coches por un único carril. Al igual que los restauradores de Anaga, los de Las Teresitas creen que cerrar los accesos no es una opción, y que hay espacios, también en el entorno de la playa, para habilitar más aparcamientos si es necesario.