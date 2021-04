Naturaleza, fotografía y música vuelven a confluir en el MUNA

Eliseo Lloreda interpretó Darn that dream en la presentación de #Naturajazz 2021. / DA

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) albergará en mayo el Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, #Naturajazz 2021. En esta octava edición participan 85 fotógrafos de naturaleza y se mostrará el talento de músicos canarios e internacionales. El MUNA presentó este jueves el programa en un acto que contó con la participación de la consejera del Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC), Concepción Rivero; el fotógrafo submarino Francis Pérez; el guitarrista Eliseo Lloreda y el coordinador de #Naturajazz, Néstor Yanes.

Rivero destacó la consolidación del festival y remarcó que este año “se han presentado 85 proyectos y se han valorado 1.700 fotografías procedentes de distintos lugares del mundo”. Yanes calificó #Naturajazz de ejemplo de simbiosis entre ciencia y cultura y valoró el MUNA como el “lugar ideal para que se desarrolle esta relación tan íntima”, mientras que Carlos González puso en valor la cantidad y calidad de los proyectos. Francis Pérez defendió la toma de imágenes de la naturaleza como recurso para la investigación, la concienciación y la conservación, y el músico tinerfeño Eliseo Lloreda, que interpretó Darn that dream, desgranó la escena jazzística de Canarias.

GANADORES

Naturajazz cuenta con ocho jornadas de conciertos los jueves y viernes, a la vez que mostrará las obras de los ganadores del certamen fotográfico. Las imágenes y sus autores son, en la categoría Canarias Terrestre, Vida en miniatura, de Manuel Arechavaleta Hernández; Vida entre los alisios, de Alejandro Betoret; Habitantes de las islas de los volcanes, de Alejandro Betoret, y La noche en las costas de Canarias, de Juan Antonio Santana. En la modalidad Canarias submarina ganaron Fauna marina tras la cuarentena, de Sacha Lobenstein, y Microfauna marina de Canarias, un mundo pequeño, de Iker Vildosola Gala.

En la categoría Resto del mundo terrestre se ha premiado a Stories and moments from the small world, de Giuseppe Bonali (ganador absoluto); Diversidad y compromiso, de Miguel Naranjo Ruiz; Naturaleza ibérica, de Alfonso Roldán Losada, y Asturias, paraíso natural, de Mario Suárez Porras. Y en la de Resto del mundo submarino, Facies y detalles anatómicos de la fauna marina, de Aldo Gustavo Galante, y Mágica vida submarina, de Sacha Lobenstein.

Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet abrirán el ciclo de conciertos el jueves 6 de mayo, a las 21.00 horas. Les seguirán, en el mismo horario, Reunion + Jorge Pardo (día 7), el trío de Gino Marcelli (13), Yul Ballesteros Canarian Quintet (14), Luis Sánchez Quartet (20), Nasim Quartet (21) e Idafe Pérez Quintet (27). #Naturajazz 2021 finalizará el día 28 con la actuación del grupo de jazz latino Troveros de Asieta Latin Jazz Ensemble.

La entrada para estas citas musicales y fotográficas es gratuita, pero requerirá de la retirada de invitaciones en las web www.museosdetenerife.org o www.naturajazz.com. Además, podrán seguirse por streaming a través del enlace que se podrá encontrar en dichas páginas.