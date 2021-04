Piedebase celebra el Día Internacional de la Danza con la pieza audiovisual ‘Detrás’

La Asociación de Artistas del Movimiento de Canarias PiedeBase conmemora el Día Internacional de la Danza del 29 de abril de 2021 con la publicación de una pieza audiovisual titulada “Detrás”. Este vídeo pretende mostrar lo que encierra el trabajo de un intérprete de danza y de las artes del movimiento, narrando los errores, las lágrimas, las alegrías, las horas de ensayo, el cansancio, el esfuerzo de un profesional de la danza.

Este trabajo cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias; y la colaboración de Teatro Guimerá perteneciente al Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Metropolitano de Tenerife (El Tranvía) y los espacios formativos: En Paralelo, Esencia, Ballets de Tenerife y el Centro de Formación Artes Escénicas Teatro Victoria, con la productora Flywus Studio.

El 29 de abril de cada año se celebra el ‘Día Internacional de la Danza’, desde que en 1982 la Unesco lo estableciese siguiendo la iniciativa del Comité Internacional de la Danza con el objetivo de promover el arte de la danza en todo el mundo. Esta fecha día coincide con el aniversario del nacimiento del bailarín francés Jean-Georges Noverre, que es considerado como el maestro y creador del ballet moderno

Para su celebración, el Comité Internacional de Danza del Instituto Internacional de Teatro, como órgano fundador, selecciona cada año a una personalidad especial para crear un ‘Mensaje del Día Internacional de la Danza’ que será compartido en todo el mundo.

Este año 2021, el creador y protagonista del manifiesto es el bailarín principal del Stuttgart Ballet, el alemán Friedemann Vogel, quien se formó en la Escuela de John Cranko. Gracias a la beca John Gilpin, completó sus estudios en la Académie de Danse Classique Princesse Grace en Mónaco, con Marika Besobrasova.

Durante su etapa de estudiante, Vogel despuntó en concursos internacionales en los que consiguió el Prix de Lausanne y el galardón para jóvenes bailarines del Concurso Erik Bruhn, en Toronto. En la temporada 1998/99, se unió al Stuttgart Ballet como miembro del cuerpo de ballet y fue ascendido a bailarín principal en 2002. Fue nombrado Bailarín de Cámara (Kammertänzer) del estado de Baden-Wüttemberg –máximo reconocimiento alemán para un bailarín- en 2015.

Además, ha sido distinguido como ‘Bailarín del Año’ cuatro veces por las revistas “Tanz”, “Danza & Danza” y “Dance Europe”.

El manifiesto de Vogel con motivo del Día Internacional de la Danza 2021 reza así: «Todo comienza con el movimiento, un instinto que todos tenemos, y la danza es un movimiento refinado para comunicarse. Por mucho que una técnica impecable sea importante e impresionante, la esencia es lo que el bailarín expresa dentro de ese movimiento.

Como bailarines, estamos en constante movimiento, aspirando a crear esos momentos inolvidables. Independientemente del género de danza, es lo que todo bailarín se esfuerza por conseguir. Así que cuando de repente, ya no se nos permite actuar, con los teatros cerrados y los festivales cancelados, nuestros mundos se paralizan. No hay contacto físico. No hay espectáculos. Sin público. Nunca en la historia reciente la comunidad de la danza ha sido desafiada colectivamente para mantenerse motivada, para hallar su razón de ser.

Sin embargo, es precisamente ahora cuando nos han quitado algo valioso cuando realmente apreciamos lo vital que es lo que hacemos y lo mucho que la danza significa para la sociedad en general. A menudo, se alaba la destreza física de los bailarines, cuando, en realidad, nos sostiene aún más nuestra fuerza mental. Creo que esta combinación única de agilidad física y psicológica nos ayudará a superarnos, a reinventarnos para seguir bailando e inspirando»

Asociación PiedeBase

PiedeBase es la Asociación de Artistas del Movimiento de Canarias. Una asociación cultural sin ánimo de lucro que reúne a coreógrafas/os, bailarines, creadoras/es, curadoras/es, docentes y otros/as profesionales vinculadas al desarrollo profesional de la Danza y que tiene como objetivos: identificar los desafíos de las y los profesionales de la Danza en Canarias; buscar estrategias y soluciones creativas para el sector; desarrollar acciones de formación y capacitación; diseñar programas de mediación y comunicación para la Danza y la ciudadanía; y representar los intereses del sector frente las Administraciones Públicas, el sector privado y la sociedad canaria, sirviendo de puente entre todas de forma constructiva y responsable.

La Asociación trabaja desde 2011vcomo motor de desarrollo cultural, económico y social de las islas a través de la Danza y sus disciplinas afines, reuniendo en la actualidad a 90 socios y socias repartidas por todo el archipiélago canario, y que forma parte de FECED, la Federación Estatal de Compañías y Empresas Profesionales de Danza.