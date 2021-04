Un error humano en una fábrica destruye 15 millones de vacunas de Johnson & Johnson

La mala combinación de ingredientes ha contaminado 1 5 millones de dosis de la vacuna de Janssen, filial de Johnson & Johnson, que ya no se podrán utilizar en la lucha contra el coronavirus y que retrasará las entregas del primer fármaco monodosis, según desvela The New York Times en una información de este miércoles.

Ha ocurrido en una planta en Baltimore dirigida por Emergent BioSolutions, un socio de fabricación de Johnson & Johnson y AstraZeneca. Los funcionarios federales de EEUU han atribuido el incidente a un error humano.

Según The New York Times, esa mezcla errónea se produjo en febrero, pero no fue hasta unos días después cuando se tuvo conocimiento del fallo, durante los controles de calidad de Johnson & Johnson. Cuando se percataron del problema ya se habían inutilizado 15 millones de dosis de la vacuna.

Las dosis no se distribuirán

La compañía ha informado del percance a los reguladores federales estadounidenses, que han puesto en marcha una investigación. La compañía ha reforzado el número de miembros de su propio personal que monitorean el trabajo de Emergent y ha añadido nuevos controles destinados a proteger contra fallas futuras.

La empresa ha explicado que el daño no está en las dosis que ya se suministran en todo EEUU y que esas se pueden usar de forma segura.