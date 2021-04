Adeje, Valle de Guerra y La Matanza acuden a la ‘Primavera Musical’

El concierto tendrá lugar en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife. / DA

El Auditorio de Tenerife, en Santa Cruz, ofrece mañana domingo (11.30 horas) el sexto concierto del ciclo Primavera Musical, que contará en la Sala de Cámara con la participación de las agrupaciones Adeje, Nuestra Señora de Lourdes y El Salvador, que proceden del municipio sureño, Valle de Guerra (La Laguna) y La Matanza de Acentejo, respectivamente. Las entradas ya están agotadas.

El concierto arranca con la formación Adeje, que, dirigida por Francisco José Flores, ofrecerá cuatro temas: Aires del terruño, de Miguel Castillo; Señorita, de Shawn Mendez y Camila Cabello, con arreglos de Paul Murtha; la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Anton Dvorak con arreglos de Andrew Ballent, y finalizará con el tema Accidentally in love, de Adam Duritz y Michael Sweeny.

Tres son las propuestas que presenta la Agrupación Musical Nuestra Señora de Lourdes, bajo la dirección de Samuel Hernández: el pasodoble Concha Manzana, de Ferrer Ferrán; El camino real, de Alfred Reed, con arreglos de Robert Longfield, y Bolero con mambo, de Agustín Lara y Tito Puente, con arreglos de Longfield y Brown.

La Sociedad Musical El Salvador, de La Matanza, dirigida por Ismael Brajín, interpretará en el Auditorio de Tenerife Air for band, de Frank Erikson; The Returns of vikings, de Bert Appertmont, y Four Winds, de Robert Sheldon.