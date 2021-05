Beatriz, madre de las niñas Anna y Olivia: “No soy yo la que puede hacer recapacitar al padre, son todos ustedes”

Concentración en La Laguna en apoyo a familia de las pequeñas Anna y Olivia. DA

Beatriz, madre de Anna y Olivia, las dos niñas de uno y seis años desaparecidas desde hace 12 días junto a su padre en la isla de Tenerife, ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento y esperanza este domingo a todas las personas que han salido a sus balcones y a la calle a aplaudir para mostrar su apoyo a la familia y pedir la liberación de las pequeñas.

“Perdónenme por no salir, pero tristemente en este caso no soy yo la que puede hacer recapacitar al padre, son todos ustedes, el mundo entero, los que pueden hacerle ver que no es justo para las niñas separarlas de su madre”, recoge el mensaje enviado a DIARIO DE AVISOS.

“La labor que están haciendo todos es increíble… increíble… y sé que gracias a todos ustedes tarde o temprano si ayudamos a que llegue a todo el mundo alguien las reconocerá… Mi vida se basa en encontrarlas y sé que sin el apoyo de ustedes es muy difícil… espero que sea hoy cuando aparezcan porque cada día que pasa es más duro”.

Beatriz termina el emotivo texto dando las “gracias por demostrar que la humanidad puede ser preciosa también. El amor todo lo puede”.

👏👏 Aplausos y concentración en La Laguna este domingo por la liberación de las niñas Anna y Olivia #Canarias pic.twitter.com/rrEjYqxkBa — Diario de Avisos (@diariodeavisos) May 9, 2021

Aplausos de esperanza para que aparezcan cuanto antes Anna y Olivia. Con este gesto la población quiere mandar energía a toda la familia en estos momentos complicados . Imágenes que vimos en los #serviciosinformativos de #rtvc pic.twitter.com/Khr46cQ58p — RTVC (@RTVCes) May 9, 2021