Cambios inminentes en la ITV; más dura y con multas de hasta 500 euros

Imagen de un vehículo pasando la ITV en un establecimiento de Santa Cruz de Tenerife. S. M.

Este último año ha sido atípico en muchos aspectos por culpa de la Covid-19. La ITV no se ha librado de ello y los conductores debían estar atentos para saber cuándo pasarla. No tener los cinco sentidos puestos en la inspección podía costar caro. Una vez finalizadas las prórrogas concedidas por el confinamiento en España el año pasado, ahora los conductores deben prestar atención a la nueva ITV, que entrará en vigor a partir del 1 de junio. Sin no la ha pasado, se expone a multas que oscilarán entre los 200 y los 500 euros.

La AECA-ITV asegura que hay muchos conductores que aún no saben cuándo tienen que pasar la inspección. Esto puede suponer un problema. Más aún cuando estamos a las puertas de las vacaciones y el vehículo propio será un elemento clave en nuestros viajes.

Esta asociación, integradora de la mayoría de las estaciones de ITV, recuerda que 4 de cada 10 vehículos que circulan por las carreteras españolas lo hacen con la ITV caducada. Por su relación directa con posibles siniestros viales, es una situación preocupante que se ha agravado en las últimas semanas.

