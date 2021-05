Carla Barber podría haber roto su relación con Diego Matamoros

Diego Matamoros y la canaria Carla Barber. EUROPA PRESS

Ninguno de los dos ha confirmado su ruptura, pero el padre de Diego Matamoros, Kiko Matamoros, ha contado en Sálvame algunos detalles de la relación de los jóvenes. Ha explicando que ya no viven juntos y que Diego “se ha ido por su perro, porque no está feliz en Madrid. “El perro se ha criado en el campo, en contacto con la naturaleza. Y en un piso paseando por Madrid dos o tres veces al día no está feliz”.

Desde hace unas semanas, ni Diego ni Carla suben fotos juntos a Instagram y eso ha desatado todas las alarmas ya que son muy activos en Instagram.

La canaria ha querido reunirse este fin de semana con su familia, en el sur de Gran Canaria, para quizás, refugiarse con sus seres queridos y pasar tiempo juntos.

La última vez que los medios preguntaron a la doctora cómo estaba su relación con Diego, ella respondió que “siempre” mantendría una buena relación con él.

En la última publicación Carla ha compartido en Instagram, ha lanzado una reflexión sobre cómo enfrentarse a la vida: “Aprovecha las oportunidades, trabaja tus capacidades, proponte metas, esfuérzate por mejorar, desea crecer, lucha por tus sueños, exprime tu talento, sé feliz”.