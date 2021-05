Coriolano González presenta este jueves en TEA su poemario ‘Padre (2002-2016)’

Coriolano González Montañez. / DA

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge este jueves, 27 de junio, a las 19.00 horas, la presentación de Padre (2002-2016), el nuevo poemario de Coriolano González Montañez (Santa Cruz de Tenerife, 1965), publicado este año por Ediciones La Palma. La obra está integrada por 25 poemas en los que el autor habla de su padre, desde el instante preciso de su muerte hasta el momento en que sus cenizas fueron esparcidas 14 años después.

En esta nueva actividad del ciclo Diálogos de escritura, el escritor estará acompañado de la librera Izaskun Legarza. La presentación de Padre (2002-2016), que se realiza en colaboración con la Librería de Mujeres, es gratuita, pero con aforo limitado y reserva previa. Las personas interesadas en asistir a esta presentación, que tendrán que hacer uso de sus mascarillas, deberán solicitar su plaza enviando un correo electrónico a actividades@teatenerife.es indicando su nombre, teléfono de contacto y su número de DNI.

Coriolano González Montañez, licenciado en Filología Hispánica y profesor de Enseñanza Secundaria, ganó los premios de poesía Félix Francisco Casanova en 1984 y Ciudad de La Laguna en 1987. Su obra de ese periodo queda antologada en el libro El viaje (poemas 1984-2000). En su obra posterior figuran los títulos Las montañas del frío (2005), El tiempo detenido (2006), Otra orilla (Cuadernos de Guillermo Fontes) (2008), Retorno (The dream is over) (2009), Călătoria (El viaje) (Traducción al rumano y prólogo de Eugen Dorcescu, 2010), La luz (2010), Cuadernos y notas de viajes (1988-2009) (2011), Mapa del exilio (2016), obra ganadora del Premio Pedro García Cabrera, y Mapa de la nieve (2019), Premio Julio Tovar. Ha traducido del rumano los libros El camino hacia Tenerife (Drumul spre Tenerife, 2010) y Las elegías de Bad Hogfastein (2013), del poeta Eugen Dorcescu. Ha sido traducido al rumano, al gallego, al amasik y al griego.

Su obra figura en distintas antologías, entre las que destacan La nueva poesía canaria (Editorial Verbum. Madrid, 2001), Los transeúntes de los ecos (Antología de poesía contemporánea en Canarias) (Editorial Arte y Literatura. La Habana, 2001), Poetas de corazón japonés (Antología de autores de El rincón del haiku) (Editorial Celya. Salamanca, 2005), 55 poeţi contemporani (Compilación de Valentina Becart) (Editura Arhip Art, Sibiu, Rumania, 2010), Poesía canaria actual (A partir de 1980) (Compilación de Miguel Martinón) (Ediciones Idea, Canarias, 2010), Ανθολογία Σύγχρονης Ισπανόφωνης Ποίησης (Antología de la poesía iberoamericana contemporánea) (Atenas, 2013), Un viejo estanque (Antología de haiku contemporáneo en español) (Editorial Comares, Granada, 2013), Poesía canaria actual (1962-1992) (La Manzana Poética, Córdoba, 2016) y La escritura plural (33 poetas entre la dispersión y la continuidad de una cultura) Antología actual de poesía española (Compilación de Fulgencio Martínez y prólogo de Luis Alberto de Cuenca, Ars Poética, 2019).