DanzaTTack despliega desde El Sauzal la agenda de su undécima edición

DanzaTTack se presentó este martes en el municipio de El Sauzal, la sede principal del festival. / DA

El Ayuntamiento de El Sauzal fue este martes escenario de la presentación del XI Festival Internacional de Danza y CineDanza, DanzaTTack, que se llevará a cabo del 7 al 16 de este mes en el municipio norteño, así como en Santa Cruz, El Rosario, Puerto de la Cruz y La Laguna. El festival cuenta con la colaboración de la Fundación DISA, el Ayuntamiento de El Sauzal y la participación del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. La información de las actividades y la venta de entradas está disponible en www.danzattack.com.

En su intervención, el director de la muestra, Juan Reyes, destacó uno de los hitos más importantes del festival: “Este año hemos recibido 1.412 propuestas en el apartado de CineDanza, de un total de 106 países, lo que que da una muestra clara del alcance de este festival”. El alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, celebró que el municipio norteño se mantenga como un punto activo de la cultura en Tenerife: “Venimos trabajando en esta dirección desde hace mucho tiempo y así queremos que siga siendo. Además, con propuestas como esta, que ha elaborado una programación de muy alta calidad”.

Sara Mateos Artiles, directora de la Fundación DISA, destacó que uno de los objetivos de la entidad es la generación de nuevos públicos “y DanzaTTack lo cumple con creces, llevando su oferta a públicos que no son los tradicionales”.

La actividad comenzará este viernes en la Casa de la Cultura de El Sauzal, con el XI Foro Regional de Artes Escénicas (17.30 horas); danza en vivo en espacios alternativos (18.30), con Dancing with my shadows, de Cía Flamencuría Obdulia Bustos, y el XI Certamen Internacional de CineDanza, con proyecciones y entrega de premios (19.30 horas). El sábado (11.00 horas) tendrá lugar una reunión profesional de la Asociación de Artistas del Movimiento, PiedeBase, y el domingo la actividad se traslada hasta la Plaza del Príncipe, con el taller de danzas urbanas (11.00 horas) y el campeonato nacional de danzas urbanas All Stylles Shows & Battles (17.00 horas).