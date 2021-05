DanzaTTack se despide de su undécima edición con tres días de intensa actividad

El Festival Internacional de Danza y CineDanza, DanzaTTack se despide este fin de semana de su undécima edición con tres días de actividades que volverán a tener su eje de actuación en el municipio de El Sauzal, después de haber puesto en marcha su programación el pasado día 7 del presente mes de mayo.

DanzaTTack cuenta con la colaboración de la Fundación DISA, el Ayuntamiento de El Sauzal y la participación del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.Toda la programación detallada se puede consultar en la web www.danzattack.com.

Este fin de semana de despedida se inicia este viernes, día 14, a partir de las 11:00 h. en el Teatro El Sauzal con la actividad Danza en vivo para grupos especiales, con la exhibición de las siguientes obras: ‘As yet untitled, inspired by poet as housewife’, de Carla Sisteré (estreno en Canarias); ‘Floating’, de Franchina Leone (estreno en España) y ‘Faralaes’, de Daniel Rosado. Ya en horario de tarde, a partir de las 19:30 h. se llevará a cabo la propuesta de Danza en vivo para todos los públicos, con los siguientes títulos: ‘Real’, de Emiliana Battista, ‘As yet untitled, inspired by poet as housewife’, de Carla Sisteré, ‘Floating’, de Franchina Leone, y ‘INA.0’, de Paloma Hurtado y Daniel Morales y ‘Faralaes’, de Daniel Rosado.

La programación del sábado dará comienzo con los talleres de danza contemporánea en la Casa de la Cultura, impartidos por Carla Sisteré (09:00 h.) y Pablo Girolami (11:00 h.). El Teatro de El Sauzal acogerá en horario de tarde (19.30 horas), la segunda entrega de Danza en vivo para todos los públicos, con la puesta en escena de los siguientes títulos: ‘U’, de Élida Dorta & Javier Arozena; ‘Estudios’, del Centro Coreográfico Las Palmas de Gran Canaria (entreno absoluto), ‘T.R.Y.P.O.P.H.O.B.I.A’, de Ivona (estreno absoluto), ‘Synthetic love’, de Esklan Art’s Factory (estreno es España) y ‘Vientre’, de Maximiliano Sanford Monte (estreno en Canarias).

El domingo día 16, en la jornada de despedida, se llevará a cabo el VI Encuentro regional de danza escolar, con las actuaciones de Carmen Cabrera Ballet — Maspalomas– (‘I want to be’, ‘Shine it on’, ‘Confident’ y ‘Loud’), Eleven Dance Center — Telde– (‘Lyrical jazz’), E.M. Ballet El Sauzal –El Sauzal– (‘Xiǎo mǎ’), Escuela de Danza María Mora –Güímar– (‘Carmen, de Bizet -Habanera + Toreador-‘), Academia Datana Ballet Stylo –Gran Tarajal– (‘En mi habitación’), el Centro Coreográfico Las Palmas de Gran Canaria –Las Palmas de Gran Canaria– (‘Estudios’) y el Centro de formación Teatro Victoria – Compañía joven – Santa Cruz de Tenerife– (‘Butterflies’). Al término de este VI Encuentro regional de danza escolar se hará entrega del ‘Premio de Honor, Por Amor a la Danza DanzaTTack 2021’ a Anatol Yanowsky.