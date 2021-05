El ARN Culture & Business Pride 2021 da a conocer a sus primeros invitados

La ‘influencer’ Dulceida. / DA

El ARN Culture & Business Pride celebrará su cuarta edición en Arona, del 22 al 27 de junio próximos, en un modelo reivindicativo que apuesta por una combinación de turismo, activismo, negocios, cultura y ocio, empoderando al colectivo LGTBIQ+, tal y como subrayan sus organizadores.

Serán las Beach Conferences y los ARN Networking los que concentren gran parte de la actividad de este festival internacional, todos ellos con entrada gratuita, “abriendo posibilidades profesionales y de desarrollo personal a todos sus asistentes y siendo, además, la antesala del primer LGTBIQ+ World Business Summit 2022, lo que convertirá a Tenerife en uno de los principales hubs de negocios del colectivo en todo el mundo.

ACTIVIDADES

Bajo la consigna Another way of Loving, another way of Pride, ARN Culture & Business Pride ofrece una propuesta alternativa a las celebraciones del Orgullo, apostando por una agenda de actividades orientadas a todos los públicos.

Con el lema The New Rainbow Times, y apelando a la icónica imagen del periódico The New York Times, esta nueva edición se concentrará en actividades de información como conferencias (Beach Conferences), networkings (ARN Networking) y unas jornadas musicales (ARN Sunset and Leisure) respetando las medidas sanitarias impuestas por la actual pandemia.

El festival contará además con personalidades como Aida Domenech, la influencer conocida como Dulceida, activista de los derechos del colectivo LGTBIQ+, que ha trabajado por la normalización a través de sus redes sociales; Eduardo López Collazo, investigador y biomédico que durante 25 años se ha focalizado en el estudio de las defensas humanas en situaciones patológicas como el cáncer, la metástasis y las enfermedades infecciosas, quien compartirá debate con Alfredo Corell, cuyo trabajó en el área de la inmunogenética y la histocompatibilidad incluye el descubrimiento de un pseudogen del cromosoma 6 humano.

Corell es el coordinador del proyecto de innovación docente Immunomedia, una plataforma digital de divulgación en la que participan profesores de seis universidades españolas y dos extranjeras, que ha sido reconocida tanto nacional como internacionalmente.