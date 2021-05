El FAM despliega desde este jueves una programación integrada por 24 espectáculos

‘Petitdanza’, de la compañía de Natalia Medina. / DA

El Auditorio de Tenerife organiza del 3 al 6 de junio una nueva edición del Festival de las Artes del Movimiento (FAM), con 24 espectáculos de danza contemporánea española que se distribuirán en cinco recintos: el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL), el Espacio la Granja, el Teatro Guimerá, el Centro de Arte La Recova y el propio Auditorio. Las entradas se encuentran a la venta en www.famtenerife.com.

El programa incluye el estreno en las Islas de Dosis de paraíso, de la Compañía Sharon Fridman, coproducción del Auditorio que se representó la pasada semana en Teatros del Canal (Madrid) y llegará el jueves al Guimerá. Dos compañías que han obtenido el Premio Nacional de Danza estarán en FAM 21. La Intrusa subirá el sábado al Teatro Guimerá con It’s a wrap (Kubrick is dead) y la compañía de Daniel Abreu lo hará el domingo con El hijo.

Además del solo de Abreu, otros siete espectáculos integran la propuesta canaria: Ina, de Paloma Hurtado y Daniel Morales; Dance, no goal, de Carlota Mantecón; El vuelo, de Daniel Morales; La Carne, de Paula Quintana; Petitdanza, de la compañía de Natalia Medina; Esto que tú ves, de Javier Cuevas y Paula Quintana, y El pastor, coproducción del Auditorio con la compañía Nómada.

A ellos se unen la sesión de work in progress solo para programadores, donde algunos artistas mostrarán los avances en sus últimos trabajos, que están en proceso. El FAM 21 se completa con los espectáculos Ruffle, de DeNada Dance Theatre; el solo con marioneta After the party, de Thomas Noone Dance; Sintempo, de la bailaora Sara Cano; Get No, de La Quebrá; Campo cerrado, de la compañía de Daniel Doña; Cualquier mañana, de Álvaro Esteban y Laura Aris; Nocturno, de Leonor Leal; Lettre d’amour, de Pau Arán; 147 abrazos, de la compañía Sharon Fridman; Laika, de Isabel Vázquez; La oscilante, de Pol Jiménez; Trama, de Roser López Espinosa, y Kenophobia, de la compañía Osa + Mujica.