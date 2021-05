El Volcano Fest brinda una doble cita con el ‘rock’ en La Laguna

El Volcano Fest se presentó este jueves en la Casa de los Capitanes, en La Laguna. / DA

Los amantes del rock en todas sus vertientes y ramificaciones tienen este viernes y sábado una doble cita en La Laguna. El Aguere Espacio Cultural alberga la segunda edición del Volcano Fest, una propuesta que organiza el Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Juventud, que dirige el edil José Juan Gavilán. La cita, que se desarrollará cumpliendo estrictamente todas las medidas de seguridad sanitaria frente a la pandemia, se retrasmitirá además en directo y de manera gratuita por las redes sociales del Área de Juventud (@juventudlalaguna.es).

El cartel y los detalles del festival se presentaron este jueves en la Casa de los Capitanes, en un acto que contó con la presencia, además de Gavilán, de dos de los jóvenes artistas que subirán al escenario: el vocalista de Magec, Santiago Hernández, y el bajista de la banda I.S.L.A., Eduardo Palmero. Les acompañó, asimismo, el coorganizador del Volcano Fest, y miembro de Planet Caravan, Miguel Ángel Delgado.

Entre los reclamos de esta cita, que este año se amplía a dos jornadas, están los portugueses Miss Lava, los barceloneses Electric Monolith y los salmantinos Altar del Holocausto. La representación de fuera de las Islas se completa con los madrileños Against The Waves y Jardín de la Croix. Mientras que las bandas canarias serán Maremotus, Causus y las citadas Magec e I.S.L.A.

Las puertas del Aguere Espacio Cultural se abrirán esta tarde a las 16.30 horas (actuarán I.S.L.A., Magec, Maremotus y Electric Monolith), mientras que mañana sábado lo harán a las 15.00 horas (Causus, El Altar del Holocausto, Against The Waves, Jardín de la Croix y Miss Lava). En ambos casos, los conciertos concluirán a las 21.00 horas. José Juan Gavilán destalló el conjunto de medidas sanitarias que se aplicarán, equivalentes a un nivel de alerta 3 para contar con más seguridad aún. Entre ellas figuran el aforo reducido y asientos preasignados, en los que el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia social y con mascarillas durante todo el concierto. Las invitaciones para las dos fechas del festival están ya agotadas. No obstante, como se ha apuntado, el festival será retransmitido en directo por streaming.

Durante su intervención, Miguel Ángel Delgado señaló que el Volcano Fest busca “convertirse en uno de los festivales de pequeño formato más grandes de Canarias y poner a la ciudad de La Laguna en el punto de mira de todos los aficionados y la prensa especializada del rock”.