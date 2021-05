Ibai hace historia al batir su récord de ‘viewers’ en Twitch: “Se os ha ido la cabeza”

Ibai Llanos es uno de los creadores de contenido que más han crecido. Ibai Llanos Omicrono

El streamer vasco Ibai Llanos ha batido este miércoles su récord de viewers en Twitch con ‘La Velada del año‘, evento que ha organizado, superando el millón de espectadores en directo antes de que se hayan celebrado los combates de boxeo, en los que se medirán otros creadores de contenido. “Acabo de batir mi récord de viewers en toda mi historia de Twitch superando a las campanadas solo con la cuenta atrás”, anunciaba en su cuenta en Twitter.

Acabo de batir mi récord de viewers en toda mi historia de Twitch superando a las campanadas solo con la cuenta atrás.



No vuelvo a mirar esto hasta que acabe. Se os ha ido la puta cabeza.



Empezamos ya. pic.twitter.com/OEqJCAPWAQ — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2021

El evento ha causado tanto revuelo en la plataforma que ha llegado a estar colapsada durante minutos.

Las peleas de la noche serán las siguientes: Reven vs. ElMillor, Mister Jagger vs. Viruzz y Future vs. Torete. Cada uno de ellos cuenta con una importante base de público que, en mayor o menos medida, se vera atraída a un evento de boxeo por primera vez.

Creo que Twitch está petando. Si os va mal refrescad con F5. En teoría no es problema de realización, va todo de 10 pero los servers están petando. Twitch ayudadnos por favor gracias. — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2021

Hace aproximadamente seis horas, Ibai aseguró que si se alcanzaba el millón de viewers se “comprometía personalmente a organizar otra velada el 26 de mayo de 2022″… y que participaría él mismo.

Habrá pelea el 26 de mayo de 2022. pic.twitter.com/CspPTsgAIM — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2021

Las tres peleas se darán bajo reglas amateur, pero modificadas para favorecer al espectáculo. El estelar, Reven vs. ElMillor, se disputará a cinco asaltos de tres minutos de duración cada uno. Las otras dos peleas se harán a tres asaltos de tres minutos. Los participantes llevarán casco y guantes de 16 onzas, pero pelearán sin camiseta.

El evento se podrá seguir desde el canal de Twitch de Ibai Llanos, que explicaba así el motivo: “Básicamente porque esto lo organiza la agencia que me representa y lo hace una realización y lo producen unos productores que yo conozco”. Además, con su repercusión el evento podrá llegar a más partes del mundo.

Puedes seguir leyendo esta noticia en El Español.